5 nội dung VNG phải cung cấp trong vụ Zalo thu thập dữ liệu cá nhân

Ngày 29.12, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ký giấy mời gửi VNG để làm việc về việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Nền tảng Zalo yêu cầu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân có dấu hiệu vi phạm quyền riêng tư, đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ người sử dụng ẢNH: CTV

Trong đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG chuẩn bị cung cấp 5 nội dung để phục vụ cho buổi làm việc vào sáng 31.12 tới đây.

Thứ nhất, VNG phải cung cấp thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ, gồm: thông tin pháp lý cơ bản như tên đầy đủ, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật; đối tượng người dùng nền tảng Zalo tại Việt Nam; tư cách pháp lý và vai trò của công ty đối với việc sở hữu, quản lý, vận hành và quyết định nội dung điều khoản, chính sách áp dụng cho người dùng sử dụng nền tảng Zalo tại Việt Nam.

Thứ hai, VNG phải cung cấp điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản. Các nội dung cụ thể gồm: toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam. Các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị VNG phải làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố với người dùng.

Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

Thứ ba, VNG phải cung cấp chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, gồm: toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trường hợp công ty không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

VNG phải cung cấp thông tin mô tả cơ chế để người dùng Zalo thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý đối với việc thu thập, xử lý thông tin, cũng như cơ chế để người dùng rút lại sự đồng ý hoặc thực hiện các quyền liên quan khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với nội dung này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đề nghị VNG cung cấp kèm theo các tài liệu chứng minh, ví dụ như: hướng dẫn sử dụng, ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu nội bộ có liên quan nhằm làm rõ cách thức người dùng thực tế tiếp cận và thực hiện các quyền này.

Cung cấp thông tin bảo vệ người dùng Zalo trong 12 tháng gần nhất

Thứ tư, VNG phải cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến, gồm: thông tin, tài liệu phản ánh cách thức tổ chức, vận hành; cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên nền tảng Zalo trong môi trường trực tuyến (tài liệu, quy trình, hướng dẫn nội bộ hoặc thông tin, tài liệu tương tự thể hiện cách thức công ty cung cấp thông tin cho người dùng khi cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo); thông tin về dịch vụ, điều khoản sử dụng, chính sách liên quan đến thông tin người dùng. các nội dung khác có liên quan trong suốt quá trình người dùng sử dụng dịch vụ.

Thông tin, tài liệu mô tả trình tự, thời điểm và hình thức người dùng cá nhân được tiếp cận các thông tin nêu trên, bao gồm: việc tiếp cận trước khi đăng ký, trong quá trình sử dụng dịch vụ, khi cập nhật điều khoản, chính sách và trong trường hợp người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi.

Thông tin, tài liệu phản ánh các lựa chọn được cung cấp cho người dùng cá nhân trong quá trình sử dụng dịch vụ, bao gồm việc chấp nhận, không chấp nhận hoặc thay đổi các thiết lập liên quan đến điều khoản sử dụng, chính sách liên quan đến thông tin người dùng (nếu có), cũng như cách thức hệ thống xử lý trong từng trường hợp tương ứng.

Thông tin, tài liệu liên quan đến cách thức công ty bảo đảm người dùng có thể tra cứu, xem lại, lưu trữ hoặc tiếp cận lại các điều khoản sử dụng, chính sách liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Thứ năm, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG cung cấp thông tin về việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng: quy trình tiếp nhận, xử lý các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người dùng liên quan đến điều khoản sử dụng và bảo vệ thông tin người dùng; cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tiếp nhận và xử lý các phản ánh liên quan đến bảo vệ thông tin người dùng trong 12 tháng gần nhất.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia lưu ý, trường hợp đại diện theo pháp luật của VNG không tham dự buổi làm việc, đề nghị doanh nghiệp cử người đại diện theo ủy quyền hợp lệ để báo cáo, cung cấp thông tin, giải trình các vấn đề liên quan, ký các biên bản trong quá trình làm việc.