Lần đầu có ứng dụng Việt vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ

Báo cáo thị trường gọi xe công nghệ do Q&Me công bố tháng 1.2026 dựa trên khảo sát tại 21 tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã phác họa cục diện mới của lĩnh vực. Dù cả Grab và Xanh SM đều duy trì tỷ lệ cài đặt ứng dụng ngang ngửa nhau ở mức trên 70%, hành vi sử dụng thực tế lại có sự phân cực lớn. Ở chỉ số phản ánh lòng trung thành là tần suất sử dụng thường xuyên, Xanh SM đã vươn lên dẫn đầu với 52%, vượt qua mức 44% của Grab và bỏ xa các đối thủ khác như Be (4%).

Grab và Xanh SM đang là 2 dịch vụ gọi xe công nghệ có thị phần lớn nhất tại Việt Nam Ảnh: Ngọc Dương

Ưu thế của hãng xe điện không chỉ xuất hiện cục bộ mà diễn ra đồng nhất trên cả ba miền. Tại khu vực phía bắc, Xanh SM khẳng định vị thế áp đảo với 52% người dùng lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất, so với 43% của Grab và 5% của Be. Ở miền Trung và Tây nguyên, khoảng cách này được nới rộng đáng kể khi thương hiệu Việt chiếm tới 56% thị phần so với 44% của Grab. Ngay cả tại thị trường miền Nam, nơi vốn được xem là "thành trì" vững chắc nhất của Grab suốt nhiều năm qua, Xanh SM cũng đã nhỉnh hơn với tỷ lệ 48% so với 45%.

Những con số này không chỉ là thống kê, mà là minh chứng cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng cởi mở hơn và sẵn sàng thay đổi thói quen cũ nếu tìm thấy một giải pháp thay thế tiện lợi hơn.

Chiến lược giữ chân khách hàng gọi xe công nghệ

Sự đổi ngôi này phản ánh hai hướng đi khác biệt trong việc chinh phục người dùng. Phân tích dữ liệu hài lòng cho thấy Xanh SM thắng thế nhờ chất lượng dịch vụ chuẩn hóa. 47% khách hàng hài lòng với hãng này vì chất lượng xe tốt và 33% vì thái độ tài xế. Mô hình sở hữu phương tiện và quản lý tập trung giúp doanh nghiệp kiểm soát đồng bộ tiêu chuẩn dịch vụ, giải quyết được những điểm gây khó chịu về mùi xe hay thái độ phục vụ vốn tồn tại dai dẳng ở mô hình kinh tế chia sẻ.

Ưu đãi giúp giảm giá cước đã góp phần gia tăng mức độ trung thành của người dùng đối với dịch vụ Ảnh: T.N

Ở chiều ngược lại, Grab vẫn duy trì được sức hút với nhóm khách hàng thực dụng nhờ tính tiện lợi và các ưu đãi tài chính. Khoảng 51% người dùng hài lòng với Grab vì giá cạnh tranh và 46% đánh giá cao các chương trình khuyến mãi đa dạng. Grab cũng chứng minh được ưu thế về công nghệ tối ưu vận hành khi sở hữu thời gian chờ xe trung bình ngắn hơn, chỉ mất khoảng 2,55 phút để xe đến điểm đón so với mức 2,73 phút của Xanh SM, cho thấy với những khách hàng cần di chuyển gấp và nhạy cảm về giá, nền tảng này vẫn là một lựa chọn hợp lý.

Báo cáo cũng chỉ ra những điểm đáng lưu ý về hiệu suất vận hành thực tế. Trong các thử nghiệm đặt xe song song, Xanh SM chiếm ưu thế về tốc độ phản hồi của hệ thống với thời gian xác nhận cuốc trung bình là 19,07 giây, nhanh hơn mức 24,1 giây của Grab .

Về chi phí, thị trường tồn tại một nghịch lý giữa cảm nhận và thực tế. Dù người dùng thường xuyên của Grab đánh giá cao ứng dụng này vì yếu tố giá, dữ liệu giá niêm yết trước khuyến mãi lại cho thấy Xanh SM có mức cước thấp hơn trong đa số trường hợp. Cụ thể, tại những thành phố lớn, giá cước của Xanh SM rẻ hơn Grab trong 69% các chuyến đi được khảo sát, trong khi Grab chỉ rẻ hơn ở 28% trường hợp. Số liệu này cho thấy chiến lược của hãng xe Việt đang tập trung vào mức giá thực tế ổn định để thu hút người dùng dài hạn, trong khi đối thủ vẫn dựa nhiều vào các chương trình ưu đãi linh hoạt để kích cầu ngắn hạn.