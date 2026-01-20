Kocham và KN Holdings hợp tác thúc đẩy đầu tư khu công nghiệp tại Đồng Nai

Biên bản ghi nhớ được ký bởi ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch KOCHAM và Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings. Thỏa thuận hướng tới việc tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ kết nối đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp do KN Holdings phát triển tại Việt Nam.

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) và bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings ký kết MOU

Lãnh đạo KN Holdings đánh giá cao vai trò quan trọng của KOCHAM trong việc kết nối và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Việc hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ mở ra các kênh kết nối hiệu quả, giúp nhà đầu tư tiếp cận hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Trọng tâm của thỏa thuận hợp tác là các khu công nghiệp KN Industrial City do KN Holdings đầu tư và phát triển tại tỉnh Đồng Nai. Đây là mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, được định hướng theo tiêu chuẩn sinh thái của UNIDO. Các khu công nghiệp này được đầu tư hạ tầng đồng bộ, ứng dụng năng lượng sạch và tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động như khu lưu trú công nhân, trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

KN Industrial City cũng là một trong số ít mô hình khu công nghiệp tại Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Định hướng này phù hợp với cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 và chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phối cảnh Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp do KN Holdings phát triển tại tỉnh Đồng Nai

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, KN Holdings và KOCHAM thống nhất tập trung hợp tác theo 3 định hướng chính. Thứ nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc ổn định hoạt động sản xuất và từng bước mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Thứ hai là thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đối tác và hệ sinh thái công nghiệp trong các khu công nghiệp KN Industrial City. Thứ ba là đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền và các cơ quan quản lý nhằm góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Đại diện KOCHAM đánh giá cao định hướng phát triển bài bản của KN Holdings, đặc biệt là cách tiếp cận hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng. KOCHAM khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ các hội viên, nhất là doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu vực phía Nam, trong việc tìm hiểu và kết nối đầu tư vào hệ sinh thái khu công nghiệp do KN Holdings phát triển.

Đại biểu KoCham và đại biểu KN Holdings chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai bên cũng bày tỏ mong muốn cùng triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội tại địa phương. Một số chương trình được đề xuất gồm hoạt động thiện nguyện, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cộng đồng dân cư tại Đồng Nai.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa KOCHAM và KN Holdings được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới. Sự kiện đồng thời thể hiện cam kết của KN Holdings trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài và góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững.