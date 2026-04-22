Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu?

Cổng thông tin giải pháp chính sách của Bộ Tài chính vừa giải đáp thắc mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cho cá nhân tự quyết toán. Cụ thể, một cá nhân nêu câu hỏi như sau: Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại nhiều tổ chức chi trả thu nhập và các tổ chức chi trả thu nhập không cùng một tỉnh thành. Cá nhân trong năm không tự kê khai thuế mà do các tổ chức chi trả thu nhập kê khai và khấu trừ thuế. Bản thân người này có địa chỉ cư trú tại tỉnh A và tại nơi này có 30 nguồn thu nhập tại các tổ chức chi trả thu nhập và thu nhập tại mỗi tổ chức là 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại tỉnh thành B là 600 triệu đồng/năm (có đóng bảo hiểm và giảm trừ bản thân, không có người phụ thuộc). Cuối năm, cá nhân này tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo tờ khai 02/QT-TNCN. Vậy cá nhân này hỏi sẽ phải nộp tờ khai quyết toán thuế theo tờ khai mẫu 02/QT-TNCN và nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế tại tỉnh thành A hay là tỉnh thành B?

Cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trả lời vấn đề trên, Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại điểm b khoản 8 điều 11 Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế nêu rõ về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế. Đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế, có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên, bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó...

Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng dẫn điều 3 Nghị định số 373/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 và đề nghị cá nhân nói trên đối chiếu để nộp thuế thu nhập cá nhân đúng nơi quy định. Như vậy, cá nhân này sẽ phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cho cơ quan thuế tại tỉnh thành B - nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Theo quy định, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân trực tiếp thực hiện chậm nhất là ngày 30.4. Tuy nhiên, do 30.4 và 1.5 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn được lùi đến ngày 4.5.