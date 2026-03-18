Làm đại lý bảo hiểm, xổ số có cần đăng ký hộ kinh doanh hay không?

Mai Phương
18/03/2026 18:36 GMT+7

Liên quan đến hoạt động và kê khai thuế của hộ kinh doanh vẫn có nhiều thắc mắc cần được giải thích.

Ngày 18.3, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính nêu phần giải đáp thắc mắc liên quan đến hoạt động hộ kinh doanh. Cụ thể, Thuế TP.Hà Nội nhận được vướng mắc của cá nhân Trần Thanh với nội dung liên quan về hoạt động kinh doanh đại lý bán bảo hiểm hưởng hoa hồng. Cá nhân này hỏi: Tôi thực hiện hoạt động đại lý bán bảo hiểm hưởng hoa hồng cho một công ty bảo hiểm để có thêm thu nhập ngoài lương. Tôi xin hỏi có cần đăng ký hộ kinh doanh cá nhân không hay chỉ xem đây là nguồn thu nhập thêm? Có phải kê khai thuế không? Mốc doanh thu 500 triệu đồng/năm được hiểu như thế nào? Nếu ban đầu dự kiến dưới 500 triệu đồng nhưng sau đó phát sinh vượt mức này thì thủ tục có thay đổi không?

Làm đại lý bảo hiểm, xổ số có cần đăng ký hộ kinh doanh hay không?- Ảnh 1.

Làm đại lý bảo hiểm không cần phải đăng ký hộ kinh doanh

ẢNH: TNO

Trả lời thắc mắc trên, Thuế TP.Hà Nội trích dẫn quy định tại khoản 7 điều 8 Nghị định 68/2026 ngày 5.3 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: "... tổ chức ký hợp đồng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân khi chi trả thu nhập cho cá nhân...".

Tại điểm c khoản 2 điều 4 Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính ngày 5.3 quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu: "Đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, hồ sơ gồm: Tờ khai theo mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp theo mẫu số 01/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư này và gửi kèm Tờ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế TP.Hà Nội cho biết cá nhân có ký hợp đồng với tổ chức bảo hiểm làm đại lý bán đúng giá, tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm thì thực hiện theo khoản 3 điều 4 Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính (làm theo tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư này).

Tin liên quan

Tiền lương làm ban đêm, ngoài giờ có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Gần đến hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, vẫn còn nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề này.

