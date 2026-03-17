Tiền lương làm ban đêm, ngoài giờ có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Cổng thông tin Bộ Tài chính vừa đăng tải thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, một cá nhân gửi câu hỏi: Theo khoản 8, Điều 4, luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 có quy định: "Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật". Vậy tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ chỉ khi làm việc vào ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật thì mới được miễn thuế thu nhập cá nhân, còn làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ thì không được miễn thuế thu nhập cá nhân có đúng không?

Tiền lương làm thêm, tiền ăn trưa không bị tính thuế thu nhập cá nhân ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời câu hỏi này, Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại khoản 8 Điều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều 29 luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 quy định: Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật... Căn cứ các quy định, các khoản tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định là thu nhập thuộc trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2026.

Một trường hợp khác nêu câu hỏi: Đơn vị chúng tôi thực hiện chế độ lương theo hình thức khoán sản phẩm, không tổ chức bữa ăn giữa ca mà chi tiền ăn ca trực tiếp cho người lao động. Theo quy chế tài chính của công ty, giá trị tiền ăn ca một ngày chi cho một lao động không thấp hơn 50.000 đồng/người/ngày và không vượt quá 150.000 đồng/người/ngày. Nếu làm thêm giờ thì được hỗ trợ thêm tiền ăn ca trong thời gian làm thêm tối đa bằng 1,5 lần mức tiền ăn ca làm trong giờ. Tùy tình hình thực tế giao cho giám đốc doanh nghiệp quyết định mức chi trong hạn mức trên. Trước ngày 15.6.2025, khoản tiền ăn giữa ca này nếu chi vượt 730.000 đồng/người/tháng thì phần vượt phải đưa vào tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Từ ngày 1.7.2025, giả sử công ty thực hiện chi trả tiền ăn ca theo mức 150.000 đồng/người/ngày. Nếu làm thêm giờ, làm ngoài giờ thì được hỗ trợ thêm một khoản tiền ăn ca tương đương với mức làm trong giờ thì khoản thu nhập này người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Đơn vị thực hiện trả lương khoán sản phẩm. Giả sử giao khoán cho một số cá nhân thực hiện làm ngoài giờ một số công việc thì phần thu nhập ngoài giờ này có chịu thuế thu nhập cá nhân không. Hồ sơ đưa vào hạch toán bao gồm những gì và khoản chi lương này có được đưa vào chi phí hợp lệ của đơn vị hay không?

Về nội dung này, Cục Thuế trích dẫn một số quy định tại Bộ luật Lao động số 45/2019; Nghị định số 248/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính quy định: Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp đơn vị không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Đồng thời, ngày 29.9.2025, Bộ Nội vụ có công văn số 1387 gửi Cục Thuế, trong đó có nêu chế độ ăn giữa ca đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước từ ngày 1.8.2025 được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nhự vậy tiền ăn giữa ca, ăn trưa... không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân người lao động.












