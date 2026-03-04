Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương năm 2025 như thế nào?

Theo Công văn của Cục Thuế (Bộ Tài chính) gửi Thuế các tỉnh, thành phố, nhằm đảm bảo công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân kể từ kỳ quyết toán năm 2025 được triển khai thống nhất, đúng quy định và kịp thời, đồng thời tạo thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động nói riêng và chất lượng phục vụ người nộp thuế nói chung, Cục Thuế đề nghị các đơn vị lưu ý một số nội dung như sau.

Mức giảm trừ gia cảnh: Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 954/2020 ngày 2.6.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Kể từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 1.1.2026), mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo Nghị quyết số 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh mới được quy định đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Biểu thuế lũy tiến từng phần: Đối với kỳ quyết toán năm 2025, theo luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2027, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc thuế (thuế suất từ 5% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30% - 35%).

Đối với kỳ tính thuế năm 2026, kể từ ngày 1.1.2026, theo luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 5 bậc thuế (thuế suất từ 5% - 10% - 20% - 30% - 35%).

Trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay có cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc tổ chức lại doanh nghiệp thì phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu có thu nhập từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng được điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế phải nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài và được trả từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế...

Trường hợp nào không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cục Thuế nêu rõ, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

- Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

- Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% và thực hiện ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập tại nơi ký hợp đồng lao động.

- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.



