Thời sự Dân sinh

Mức giảm trừ gia cảnh 2026 thay đổi ra sao, áp dụng từ khi nào?

Tư An
07/01/2026 17:17 GMT+7

Từ 1.1.2026, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Thu nhập từ 17 triệu đồng/tháng trở lên mới bắt đầu phải nộp thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 10, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12.12.2025, đã sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Cùng đó, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng lên 6,2 triệu đồng/tháng (trước là 4,4 triệu).

Đây là mức tăng đáng kể so với quy định trước đây, giúp giảm thu nhập chịu thuế, phản ánh đúng thực trạng biến động giá cả và chi phí sinh hoạt hiện nay.

Mức giảm trừ gia cảnh từ 1.1.2026 sẽ tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng, thu nhập từ 17 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thu nhập từ 17 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, theo tính toán của Chính phủ, thu nhập từ 17 triệu/tháng trở lên mới phải nộp thuế (bao gồm 15,5 triệu giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc). 

Trường hợp có 1 người phụ thuộc thì thu nhập trên 24 triệu/tháng mới phải nộp thuế. Với người nộp thuế có 2 người phụ thuộc, thu nhập phải từ 31 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Điểm mới quan trọng khác là cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn. Thay vì quy định cứng nhắc về chỉ số giá tiêu dùng CPI biến động trên 20% mới điều chỉnh như trước, luật giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ dựa trên biến động giá cả và thu nhập, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Về thời điểm áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới, dù luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1.7, các quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm mức giảm trừ gia cảnh mới) sẽ được áp dụng sớm hơn, bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2026, tức từ ngày 1.1.2026.

Biểu thuế giảm bậc, thuế suất giảm ở bậc thấp

Cùng với mức giảm trừ gia cảnh biểu thuế lũy tiến từng phần được cải cách toàn diện, giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc với cấu trúc hợp lý hơn. Khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế được nới rộng hơn.

Thuế suất ở bậc 2 giảm từ 15% xuống 10%, và thuế suất ở bậc 3 giảm từ 25% xuống 20%. Việc này giúp tránh tình trạng thuế tăng đột ngột giữa các bậc và đảm bảo tính hợp lý hơn.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 10 triệu đồng

5%

2

Trên 10 - 30 triệu đồng

10%

3

Trên 30 - 60 triệu đồng

20%

4

Trên 60 - 100 triệu đồng

30%

5

Trên 100 - đồng

35%

Theo báo cáo của Chính phủ, người có thu nhập trung bình và khá sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ gói cải cách này. Sự kết hợp giữa mức giảm trừ gia cảnh tăng và thuế suất giảm ở các bậc thấp sẽ làm giảm đáng kể số thuế phải nộp hàng tháng.

Biểu thuế mới cũng sẽ được áp dụng sớm hơn, bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2026, tức từ 1.1.2026.

