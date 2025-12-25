Chính sách mới từ 1.1.2026: Tăng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc

Từ ngày 1.1.2026, nhiều chính sách, luật mới có hiệu lực thi hành. Trong đó, nhiều bạn đọc quan tâm về quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng và tăng mức giảm trừ đối với người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng.

Thêm 2 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN từ ngày 1.1.2026

Nội dung này quy định tại luật Quản lý nợ công sửa đổi 2025 (luật số 141/2025/QH15) được thông qua ngày 11.12.2025, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Theo đó, điều 2 luật Quản lý nợ công sửa đổi 2025, bổ sung khoản 11a và khoản 11b vào sau khoản 11 điều 4 của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025 (luật số 67/2025/QH15) về các khoản thu nhập được miễn thuế.

Cụ thể, 2 khoản thu nhập mới được bổ sung gồm: Thu nhập của nhà đầu tư từ lãi trái phiếu Chính phủ Việt Nam (khoản 11a) và thu nhập của bên cho vay nước ngoài từ lãi, phí phát sinh từ khoản cho vay đối với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam (khoản 11b).

Như vậy, kể từ ngày 1.1.2026, chính thức bổ sung thêm 2 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cạnh đó, theo Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15.12.2025 và điều 4 luật Thuế TNDN 2025, thì các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN, gồm:

Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.

Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thu nhập từ dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có từ 30% lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy hoặc người nhiễm HIV…

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 ngày 17.10.2025 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2026) đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 điều 19 của luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại là thu nhập tính thuế TNCN.

Chẳng hạn, cá nhân người nộp thuế (không có người phụ thuộc) thu nhập 17 triệu đồng/tháng, từ kỳ tính thuế năm 2026 họ chưa phải đóng thuế, sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

Cụ thể, thu nhập 17 triệu đồng/tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bằng thu nhập. Số tiền bảo hiểm 10,5% (bảo hiểm xã hội 8%, y tế 1,5% và thất nghiệp 1%) là 1,785 triệu đồng. Tổng các khoản được giảm trừ là 17,285 triệu đồng (sau khi cộng mức giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu), lớn hơn thu nhập nên họ chưa phải nộp thuế.

Trường hợp có 1 người phụ thuộc, cá nhân thu nhập 24 triệu đồng/tháng cũng không phải nộp thuế sau khi trừ các khoản bảo hiểm. Cụ thể, sau khi trừ các khoản bảo hiểm 10,5% là 2,52 triệu đồng, cộng với khoản giảm trừ cho bản thân cá nhân 15,5 triệu đồng và 6,2 triệu đồng với 1 người phụ thuộc, tổng 24,22 triệu đồng. Do tổng khoản được giảm trừ cao hơn thu nhập, nên họ cũng không phải nộp thuế.

Tương tự, trường hợp có 2 người phụ thuộc, mức thu nhập 31 triệu đồng, họ cũng chưa phải nộp thuế...