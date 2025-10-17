Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với biến động giá cả, thu nhập và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế. Chính phủ trình hai phương án:

Phương án 1: Tăng mức giảm trừ theo CPI, từ 11 triệu đồng lên 13,3 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 5,3 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Nếu áp dụng, ngân sách giảm khoảng 12.000 tỉ đồng/năm.

Phương án 2: Tăng theo tốc độ tăng thu nhập và GDP bình quân đầu người (40-42%), nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Ngân sách dự kiến giảm khoảng 21.000 tỉ đồng/năm.

Quốc hội thông qua điều chỉnh thuế TNCN: Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc tăng bao nhiêu?

Đa số ý kiến trong Chính phủ và Ủy ban kinh tế – Tài chính của Quốc hội đồng tình với phương án 2, coi đây là hướng điều chỉnh hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định này trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh được xem là mong mỏi từ lâu của người nộp thuế, đặc biệt trong bối cảnh giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt tăng cao trong nhiều năm qua. Mức giảm trừ hiện hành được áp dụng từ năm 2020, khi mức sống và thu nhập bình quân còn thấp hơn đáng kể so với hiện nay. Sau đại dịch Covid-19, thu nhập của nhiều nhóm lao động không theo kịp tốc độ tăng của giá cả sinh hoạt khiến gánh nặng thuế thu nhập cá nhân trở nên rõ rệt hơn.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người làm công ăn lương mà còn góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh chính sách tiền lương tối thiểu và thu nhập bình quân đầu người đều tăng mạnh, việc cập nhật ngưỡng chịu thuế được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân có thêm dư địa tích lũy, chi tiêu và đầu tư cho giáo dục, y tế, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa – động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.