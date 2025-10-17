Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc hội thông qua điều chỉnh thuế TNCN: Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc tăng bao nhiêu?
Video Thời sự

Quốc hội thông qua điều chỉnh thuế TNCN: Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc tăng bao nhiêu?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/10/2025 19:15 GMT+7

Sáng nay 17.10, đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 và quyết toán vào quý I/2027.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết việc điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với biến động giá cả, thu nhập và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế. Chính phủ trình hai phương án:

  • Phương án 1: Tăng mức giảm trừ theo CPI, từ 11 triệu đồng lên 13,3 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 5,3 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Nếu áp dụng, ngân sách giảm khoảng 12.000 tỉ đồng/năm.
  • Phương án 2: Tăng theo tốc độ tăng thu nhập và GDP bình quân đầu người (40-42%), nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Ngân sách dự kiến giảm khoảng 21.000 tỉ đồng/năm.

Quốc hội thông qua điều chỉnh thuế TNCN: Giảm trừ bản thân và người phụ thuộc tăng bao nhiêu?

Đa số ý kiến trong Chính phủ và Ủy ban kinh tế – Tài chính của Quốc hội đồng tình với phương án 2, coi đây là hướng điều chỉnh hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định này trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh được xem là mong mỏi từ lâu của người nộp thuế, đặc biệt trong bối cảnh giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt tăng cao trong nhiều năm qua. Mức giảm trừ hiện hành được áp dụng từ năm 2020, khi mức sống và thu nhập bình quân còn thấp hơn đáng kể so với hiện nay. Sau đại dịch Covid-19, thu nhập của nhiều nhóm lao động không theo kịp tốc độ tăng của giá cả sinh hoạt khiến gánh nặng thuế thu nhập cá nhân trở nên rõ rệt hơn.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc nâng mức giảm trừ gia cảnh không chỉ giúp giảm áp lực tài chính cho người làm công ăn lương mà còn góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh chính sách tiền lương tối thiểu và thu nhập bình quân đầu người đều tăng mạnh, việc cập nhật ngưỡng chịu thuế được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân có thêm dư địa tích lũy, chi tiêu và đầu tư cho giáo dục, y tế, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa – động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.

Tin liên quan

Vì sao các quầy bánh vẫn chưa thể dọn đi dù Trung thu đã qua 2 tuần?

Vì sao các quầy bánh vẫn chưa thể dọn đi dù Trung thu đã qua 2 tuần?

Dù Tết Trung thu đã qua hơn nửa tháng, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, bánh trung thu vẫn được bày bán tràn lan hàng tồn với các biển “đại hạ giá”, “sale sập sàn”, đặt ra vấn đề về nhu cầu thực và hướng tiêu thụ của thị trường trong những năm gần đây.

Vi phạm nồng độ cồn mức ‘kịch khung’: Lấy xe đâu kiếm cơm cho vợ con?

Vụ bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù: Tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự, gia đình vui mừng

Khám phá thêm chủ đề

thuế tncn Quốc hội Giảm trừ gia cảnh điều chỉnh giảm trừ bản thân người phụ thuộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận