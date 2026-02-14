Từ hôm nay 14.2, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Từ hôm nay (14.2), Nghị định 373/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 quy định một số điều của luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực. Nghị định mới có nhiều nội dung sửa đổi liên quan đến quản lý thuế, trong đó tập trung vào kỳ khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế và hệ thống hồ sơ, mẫu biểu điều chỉnh kỳ khai thuế, quyết toán thuế cá nhân...

Lưu ý khi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo hướng dẫn của Cục thuế, có một số nội dung mà cơ quan thuế cần phổ biến đến công chức thuế và người nộp thuế để đảm bảo khả thi khi thực hiện. Cụ thể, về trường hợp người nộp thuế khai theo quý nhưng thực tế không đủ điều kiện. Theo quy định mới, người nộp thuế không phải nộp "Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm" như trước đây. Thay vào đó, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, đồng thời nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước và tính tiền chậm nộp theo quy định. Đáng chú ý, trong trường hợp phải nộp lại hồ sơ do thay đổi kỳ khai, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp. Hồ sơ khai theo tháng được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai theo quý đã nộp trước đó. So với quy định cũ, cách tiếp cận mới yêu cầu nộp lại đầy đủ hồ sơ theo tháng, góp phần bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của dữ liệu kê khai.

Bên cạnh đó, Nghị định 373 cũng sửa đổi quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại từ hai nơi trở lên. Theo đó, người nộp thuế thực hiện quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp có từ hai nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, cá nhân được lựa chọn một trong các cơ quan thuế quản lý các đơn vị chi trả để nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ được nộp chưa đúng cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế tiếp nhận sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để chuyển đến đơn vị phù hợp, thay vì yêu cầu người dân thực hiện lại từ đầu.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, Nghị định 373 quy định cụ thể thời hạn ban hành thông báo nộp thuế và gửi thông báo nộp thuế cho người nộp thuế. Chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ khi nhận phiếu chuyển thông tin đối với tổ chức và 5 ngày làm việc đối với hộ gia đình, cá nhân, cơ quan thuế phải ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất. Đối với thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà, đất, thời hạn tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Nghị định cũng bổ sung quy định về khoản tiền phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu khác từ đất đai. Số tiền này do cơ quan thuế xác định và thông báo trên cơ sở hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền chuyển sang...