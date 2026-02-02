Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Đan Thanh
Đan Thanh
02/02/2026 12:38 GMT+7

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra hướng dẫn quy trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến trên cổng dịch vụ công của ngành thuế.

Quy trình nhìn chung gồm: đăng nhập cổng dịch vụ công ngành thuế; lựa chọn hình thức đăng nhập; chọn đối tượng "Doanh nghiệp"; nhập thông tin đăng nhập; chọn thủ tục hành chính mã 1.008309; lựa chọn tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN; chọn hình thức kê khai trực tuyến; khai thông tin chung; cập nhật thông tin tổng số lao động.

Sau đó là kê khai danh sách người lao động; kê khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; kê khai bảng kê cá nhân tính thuế theo thuế suất toàn phần; kiểm tra thông tin tờ khai; tra cứu hồ sơ lưu tạm; nộp hồ sơ khi trạng thái "Đạt". Cuối cùng là ký số và hoàn thành nộp tờ khai.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý, hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, với doanh nghiệp (ủy quyền quyết toán) là ngày 31.3. Với cá nhân tự quyết toán, hạn chót theo quy định là ngày 30.4, nhưng thực tế là ngày 2.5 do nghỉ lễ.

Trong trường hợp bất khả kháng và được cơ quan thuế chấp thuận, hồ sơ quyết toán thuế có thể được gia hạn thêm tối đa 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Việc thực hiện kê khai trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến trên cổng dịch vụ công của ngành thuế như sau:

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 1.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 2.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 3.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 4.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 5.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 6.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 7.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 8.

17 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến- Ảnh 9.

 

