Giáo dục

34 ca tử vong từ đầu năm học, báo động tai nạn giao thông học sinh Gia Lai

Trị Bình
14/05/2026 16:05 GMT+7

Gia Lai ghi nhận 65 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh từ đầu năm, khiến 34 em tử vong, nhiều vi phạm đáng lo ngại.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, chiếm gần 24% tổng số vụ tai nạn. Các vụ việc khiến 34 học sinh tử vong và 27 em khác bị thương.

Không chỉ tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông cũng diễn biến đáng lo ngại, đặc biệt ở lứa tuổi THCS và THPT.

Học sinh "vô tư" cầm lái, phụ huynh lơ là

Dọc nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh chưa đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, thậm chí mô tô đến trường. Nhiều em không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành hiệu lệnh giao thông.

Báo động tai nạn giao thông học sinh Gia Lai - Ảnh 1.

Công an xã Đak Pơ (Gia Lai) kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm khi sử dụng xe máy điện, xe đạp điện

ẢNH: C.A GIA LAI

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 1.310 trường hợp học sinh vi phạm giao thông. Các lỗi phổ biến gồm điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, nẹt pô…

Đáng chú ý, một bộ phận phụ huynh vẫn còn lơ là, thậm chí "tiếp tay" khi giao xe cho con em dù chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng này là tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Nhiều video "test tốc độ", "độ xe", "bốc đầu" lan truyền tràn lan trên TikTok, Facebook đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của giới trẻ, khiến không ít học sinh xem đó là cách thể hiện cá tính và bản lĩnh.

Bên cạnh đó, tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện độ, chế cũng đang trở thành vấn đề báo động, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Siết xử lý vi phạm, ngăn tai nạn từ sớm

Trước tình trạng vi phạm và tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Mới đây, ngày 11.5, Phòng CSGT Công an tỉnh đã có công văn gửi Sở GD-ĐT đề nghị phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, xử lý nghiêm học sinh vi phạm, đặc biệt là các trường hợp sử dụng xe máy, xe điện độ chế.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, yêu cầu phụ huynh không giao xe mô tô cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện và chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật.

Báo động tai nạn giao thông học sinh Gia Lai - Ảnh 2.

Công an phường Hoài Nhơn (Gia Lai) tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

ẢNH: TRỊ BÌNH

Những năm qua, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên được các nhà trường chú trọng triển khai. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nhận thức của một bộ phận học sinh còn hạn chế nên tình trạng vi phạm luật Giao thông đường bộ vẫn xảy ra.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết song song với công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Đặc biệt là các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định; các trường hợp phụ huynh giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông", thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.

Theo các cơ quan chức năng, để kéo giảm tai nạn giao thông học sinh, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Cha mẹ cần quản lý chặt việc sử dụng phương tiện của con em, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trong khi mỗi học sinh phải nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.

Học sinh vi phạm giao thông: Trường hợp nào hiệu trưởng mời phụ huynh đến trường?

Ngày 9.11, Sở GD-ĐT TP.HCM gửi thông báo đến các trường THPT, các trung tâm GDTX-GDNN những thông tin liên quan đến việc quản lý bãi xe, tăng cường hoạt động đảm bảo học sinh tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt nêu trách nhiệm của hiệu trưởng, phụ huynh khi học sinh vi phạm luật giao thông.

