2 tháng, 357 trường ở TP.HCM có học sinh vi phạm luật an toàn giao thông

Ngày 11.5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gửi tới UBND 168 phường, xã, đặc khu và thủ trưởng 357 trường trên địa bàn thành phố về việc đề nghị có biện pháp giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông từ ngày 1.1 đến 28.2.2026.

Đính kèm công văn là danh sách 357 trường có học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông trong thời gian trên. Theo danh sách được Sở GD-ĐT công bố, các trường này gồm trường THCS, THPT, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng... ở cả 3 khu vực của TP.HCM sau sáp nhập.

Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn chạy xe máy đi học ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường có học sinh vi phạm luật an toàn giao thông phải rà soát, có biện pháp xử lý

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm và báo cáo kết quả xử lý về Sở GD-ĐT trước ngày 29.5.2026.

357 trường trong danh sách trên phải tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm, thực hiện rà soát danh sách học sinh, sinh viên vi phạm khớp với danh sách học sinh tại trường. Danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tiếp nhận tại Phòng Học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT, chậm nhất ngày 15.5.2026.

Đồng thời, người đứng đầu 357 trường có danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật An toàn giao thông cần phải có biện pháp xử lý học sinh, sinh viên vi phạm. Trong đó, cần phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình xử lý, đồng thời tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, học viên. Việc báo cáo kết quả xử lý phải gửi về Sở GD-ĐT qua văn phòng điện tử trước ngày 29.5.2026.

357 trường ở TP.HCM có danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật An toàn giao thông từ 1.1 đến 28.2.2026 ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

"Thủ trưởng cơ sở giáo dục rà soát, kiểm điểm lại công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh vi phạm luật An toàn giao thông tại đơn vị có học sinh vi phạm nhiều, kéo dài trong nhiều đợt báo cáo năm học 2025 – 2026", lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tiếp nhận văn bản số 2373/PC08-TM ngày 29.4.2026 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM về thông báo danh sách các trường có học sinh, sinh viên vi phạm theo Chỉ thị 31/CT-TTG trên địa bàn TP.HCM.