Giáo dục

2 tháng, 357 trường ở TP.HCM có học sinh vi phạm luật an toàn giao thông

Thúy Hằng
12/05/2026 09:08 GMT+7

Trong 2 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1.1 đến 28.2), 357 trường ở TP.HCM có học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông.

Ngày 11.5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gửi tới UBND 168 phường, xã, đặc khu và thủ trưởng 357 trường trên địa bàn thành phố về việc đề nghị có biện pháp giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông từ ngày 1.1 đến 28.2.2026.

Đính kèm công văn là danh sách 357 trường có học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông trong thời gian trên. Theo danh sách được Sở GD-ĐT công bố, các trường này gồm trường THCS, THPT, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng... ở cả 3 khu vực của TP.HCM sau sáp nhập.

Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn chạy xe máy đi học

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường có học sinh vi phạm luật an toàn giao thông phải rà soát, có biện pháp xử lý

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND 168 phường, xã và đặc khu chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm và báo cáo kết quả xử lý về Sở GD-ĐT trước ngày 29.5.2026.

357 trường trong danh sách trên phải tiếp nhận danh sách học sinh vi phạm, thực hiện rà soát danh sách học sinh, sinh viên vi phạm khớp với danh sách học sinh tại trường. Danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tiếp nhận tại Phòng Học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT, chậm nhất ngày 15.5.2026.

Đồng thời, người đứng đầu 357 trường có danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật An toàn giao thông cần phải có biện pháp xử lý học sinh, sinh viên vi phạm. Trong đó, cần phối hợp với gia đình học sinh, học viên triển khai các biện pháp xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình xử lý, đồng thời tăng cường giáo dục, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, học viên. Việc báo cáo kết quả xử lý phải gửi về Sở GD-ĐT qua văn phòng điện tử trước ngày 29.5.2026.

357 trường ở TP.HCM có danh sách học sinh, sinh viên vi phạm luật An toàn giao thông từ 1.1 đến 28.2.2026

ẢNH: SỞ GD-ĐT TP.HCM

"Thủ trưởng cơ sở giáo dục rà soát, kiểm điểm lại công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh vi phạm luật An toàn giao thông tại đơn vị có học sinh vi phạm nhiều, kéo dài trong nhiều đợt báo cáo năm học 2025 – 2026", lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tiếp nhận văn bản số 2373/PC08-TM ngày 29.4.2026 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM về thông báo danh sách các trường có học sinh, sinh viên vi phạm theo Chỉ thị 31/CT-TTG trên địa bàn TP.HCM.

Hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị Cảnh sát giao thông TP.HCM phạt trong quý 1/2026

Ngày 15.4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết tình hình trật tự, an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Trong 3 tháng đầu năm, có hơn 4.100 học sinh, sinh viên bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm giao thông.

Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 2.813 xe máy và 482 phương tiện khác. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến nhóm tuổi này gồm: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm…

Theo thống kê, 3 tháng đầu năm, toàn TP.HCM xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên (chiếm 6% tổng số vụ), làm 5 người chết, 17 người bị thương, tăng 10 vụ (52%) so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 10 vụ do học sinh điều khiển xe đạp điện, xe mô tô điện gây ra.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã chủ động phối hợp chặt chẽ công an cấp xã và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong quý 1/2026, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã phối hợp tổ chức 239 lượt tuyên truyền tại 222 trường học, thu hút hơn 223.000 học sinh, sinh viên tham gia; trao tặng 1.260 mũ bảo hiểm, phát hơn 44.800 tờ rơi tuyên truyền.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời siết chặt quản lý bãi giữ xe quanh trường học. Các điểm vi phạm bị chấn chỉnh, không để giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Song song đó, 976 trường học, cơ sở giáo dục đã ký cam kết thực hiện quy định về trật tự, an toàn giao thông.

(Vũ Phượng)

Có mặt ở quanh khu vực một số trường THPT vào giờ tan trường, không khó để bắt gặp những em học sinh mặc đồng phục điều khiển xe máy trên 50 cm3, kẹp 3, hay đi xe máy điện nhưng không đội nón bảo hiểm..., vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
