Báo động học sinh vi phạm giao thông

T HÔNG BÁO VI PHẠM VỀ TRƯỜNG HỌC, CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ

Đầu tháng 11, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (C08) Bộ Công an, đã phát lệnh tổng kiểm tra bãi giữ xe trong và ngoài trường học trên toàn quốc.

Kết quả kiểm tra tại 30/34 tỉnh, thành khiến nhiều người giật mình: hơn 19.400 học sinh (HS) chưa đủ điều kiện lái xe vẫn gửi xe; gần 10.000 HS đội mũ bảo hiểm (BH) không đạt chuẩn và gần 25.000 phụ huynh phải ký cam kết không giao xe cho con.

Song song đó, lực lượng CSGT triển khai chuyên đề xử lý HS và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Chỉ trong 3 ca công tác theo giờ HS đến trường và tan học của 2 ngày 18 - 19.11, lực lượng chức năng lập biên bản gần 4.000 trường hợp.

Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn chạy xe máy đến trường ẢNH: DIỆU MI

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ BH, giao xe cho người chưa đủ điều kiện, chở quá số người. Đáng lo ngại, có trường hợp HS không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Tất cả vi phạm đã được thông báo về gia đình, nhà trường và công an cấp xã để phối hợp xử lý.

Những dữ liệu này cho thấy tai nạn giao thông (TNGT) có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu ý thức và việc quản lý không được siết chặt.

Đặc biệt, để tăng cường kiểm soát, C08 đã chỉ đạo thí điểm lắp camera AI tại cổng trường. Mô hình hướng tới "Cổng trường ATGT", tăng cường giám sát và bảo vệ HS ngay từ những bước chân đầu tiên ra đường, qua đó hình thành văn hóa giao thông an toàn từ sớm.

G IAO XE TRÁI QUY ĐỊNH ĐÁNH ĐỔI BẰNG TÍNH MẠNG, TÙ TỘI

Nhiều vụ việc gần đây đã cho thấy hậu quả pháp lý và tổn thất tinh thần khi HS vi phạm giao thông hoặc được giao xe trái quy định là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng, tương lai.

CSGT liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý HSSV vi phạm giao thông để kéo giảm TNGT ẢNH: DIỆU MI

Tại Lào Cai, ngày 12.11, em H.T.D (17 tuổi) bị khởi tố về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện". Trước đó, D. đã cho người bạn (15 tuổi) mượn xe để chở thêm một bạn khác, cả hai không đội mũ BH và tự ngã xe, dẫn đến em ngồi sau tử vong. Người bạn mượn xe của D. do chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, song sẽ bị xem xét xử lý bằng hình thức phù hợp.

Tại Phú Thọ, tháng 8.2025, em N.M.H (18 tuổi) mượn chiếc xe máy mới mua của bố sử dụng rồi gây tai nạn làm 1 người tử vong. HS này bị khởi tố và tạm giam, còn người bố sau đó cũng bị khởi tố về tội "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện". Trường hợp này cũng xảy ra tương tự với cha con ông H.V.T (47 tuổi, ở Ninh Bình).

Tại TP.HCM, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều vụ TNGT liên quan đến học sinh, sinh viên (HSSV). Điểm chung của các vụ việc này là sự chủ quan, lơ là và thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết nhiều TNGT thương tâm xuất phát từ những lỗi "rất nhỏ" nhưng cực kỳ nguy hiểm: tránh vượt sai quy định, chạy nhanh trong hẻm, leo qua dải phân cách để bắt xe buýt, thậm chí có trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thống kê cho thấy trong 10 tháng năm 2025, TP.HCM xảy ra 145 vụ TNGT liên quan 185 HSSV, làm 19 em tử vong và 78 em bị thương. CSGT đã lập biên bản gần 10.000 trường hợp HSSV chưa đủ tuổi điều khiển xe và gần 5.000 trường hợp phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện.

CSGT Tân Sơn Nhất lập biên bản học sinh vi phạm vào giờ tan trường ngày 24.11 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ngày 21.11, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng hướng dẫn lái xe gắn máy an toàn dành cho CSGT, công an cấp xã và đồn công an. Tại buổi tập huấn, cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng cách truyền đạt sao cho HSSV dễ tiếp thu, tạo hứng thú khi học, cũng như các kỹ năng kiểm tra xe, kỹ thuật lái và xử lý tình huống trên đường.

P HỤ HUYNH, NHÀ TRƯỜNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

Phân tích số vụ TNGT trong 8 tháng đầu năm 2025 của C08 cho thấy có tới 10,8% số vụ có liên quan đến người trực tiếp điều khiển phương tiện là HS. Theo đại diện C08, nhiều phụ huynh vì thương con đi học xa, hoàn cảnh không thể đưa đón nên đã giao xe cho con. Khi được hỏi, nhiều người trả lời dù biết con không đủ tuổi, không có bằng lái nhưng vẫn… làm ngơ.

Bên cạnh đó, một số trường học và giáo viên không quan tâm đến việc HS đi phương tiện gì đến trường hay đội mũ BH loại gì… C08 cho rằng đã đến lúc cần có giải pháp tổng thể cho ATGT đối với lứa tuổi HS: từ tuyên truyền, kiểm tra đội mũ BH, kiểm tra bãi giữ xe, đến việc siết chặt trách nhiệm gia đình - nhà trường.

"Con trẻ nhìn vào thói quen của cha mẹ để hình thành ý thức giao thông. Nếu phụ huynh phớt lờ quy định, các em sẽ coi đó là điều bình thường", đại diện C08 nói.

Để giảm TNGT ở HSSV, Ban ATGT TP.HCM sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên. Bên cạnh xử lý vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền để trang bị kỹ năng lái xe an toàn, chia sẻ những tình huống thực tế cho HS biết cách phòng tránh nguy hiểm.

(còn tiếp)