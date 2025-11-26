Chặn 'ma men' sau tay lái

V I PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN ĐÁNG BÁO ĐỘNG

Tháng 7 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn tại Hà Nội do tài xế lái xe sau khi uống rượu cùng bạn gây ra đã khiến dư luận bức xúc bởi hậu quả nặng nề. Vụ việc khiến một người đàn ông 41 tuổi tử vong, nhiều người khác bị thương và ít nhất 8 phương tiện hư hỏng. Qua kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của tài xế là 0,861 mg/lít khí thở, vượt hơn 2 lần mức cao nhất cho phép.

CSGT TP.HCM quyết liệt kiểm tra nồng độ cồn Ảnh: Vũ Phượng

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế để điều tra về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nam tài xế sau đó đã gửi lời xin lỗi muộn màng tới gia đình các nạn nhân, thừa nhận sai lầm khi tự lái xe dù trước đây thường gọi dịch vụ lái xe sau khi uống rượu.

Gần đây, ngày 22.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nam thanh niên 21 tuổi để điều tra, xử lý hành vi tương tự. Trước đó, người này dù đã sử dụng rượu bia và chưa có bằng lái nhưng vẫn lái xe chở 2 bạn nhậu, sau đó xảy ra va chạm khiến 2 người ngồi sau tử vong.

Những vụ TNGT nghiêm trọng gần đây chứng minh mức độ nguy hiểm của "ma men" sau tay lái. Chính vì vậy, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (C08) Bộ Công an, đã chỉ đạo các lực lượng tại 34 địa phương đồng loạt triển khai kiểm tra nồng độ cồn, kiểm soát đồng thời trong cùng khung giờ để ngăn chặn nguy cơ TNGT gia tăng.

Kết quả sau mỗi đợt đồng loạt kiểm tra vẫn phát hiện từ 2.000 - 4.000 trường hợp vi phạm, thậm chí có cả trường hợp dưới 18 tuổi. Đây là con số đáng báo động. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá tại các TP lớn, mặc dù kết quả xử lý cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn. Việc triển khai đồng bộ trên toàn quốc, cùng lúc, giúp tạo thói quen "đã uống rượu bia - không lái xe", duy trì liên tục cả ngày, đêm, kể cả dịp nghỉ lễ, tết.

Thống kê 9 tháng năm 2025 cho thấy CSGT toàn quốc xử lý hơn 464.000 trường hợp vi phạm, chiếm 16,01% các hành vi vi phạm. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông an toàn, góp phần nhắc nhở mỗi người lái xe tự ý thức và tôn trọng pháp luật, bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Vai trò của cộng đồng cũng rất quan trọng. Không chỉ là nguyên tắc "đã lái xe thì không uống rượu bia", mà còn là việc kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn người thân, bạn bè nếu họ định lái xe sau khi uống. Ở nhiều quốc gia, những người xung quanh cũng có thể chịu trách nhiệm nếu để mặc người khác vi phạm.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia

K IỂM TRA CẢ NGÀY LẪN ĐÊM

Những ngày qua, CSGT TP.HCM đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn ban ngày trên nhiều tuyến đường. Nhiều tài xế bất ngờ khi bị dừng xe đo nồng độ cồn ngay lúc dừng đèn đỏ và bị lập biên bản phạt kịch khung nếu phát hiện vi phạm.

Tại QL1K, CSGT Rạch Chiếc phát hiện nhiều trường hợp có nồng độ cồn vượt mức kịch khung. Nhiều người ban đầu chối "không uống", sau đó thừa nhận vừa uống bia tại quán ven đường hoặc vừa đi đám giỗ về. Nhiều trường hợp ngoài lỗi nồng độ cồn còn kèm các lỗi như không có bằng lái, không đăng ký xe, với mức phạt tổng cộng 10 - 20 triệu đồng. Trong nội thành, các Đội CSGT Bến Thành, Tuần tra dẫn đoàn, Hàng Xanh phát hiện vi phạm ban ngày ít hơn. Có thể thấy, bức tranh vi phạm trong ngày đang có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực.

Những biến động này lý giải vì sao lực lượng CSGT phải triển khai các đợt cao điểm kiểm tra đồng loạt. Theo đó, CSGT TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu, karaoke, bar…, cùng các tuyến trọng điểm, liên thông giữa khu công nghiệp và khu dân cư.

Để kéo giảm TNGT do vi phạm nồng độ cồn, CSGT phối hợp công an xã, phường vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, hoặc sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện. CSGT tuần tra công khai kết hợp hóa trang, kiểm soát cơ động và kiểm soát tại điểm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, PC08 đã triển khai nhiều đợt cao điểm đồng loạt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn TP. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên ở tất cả các khung giờ, cả ban ngày lẫn ban đêm, tùy theo tình hình từng tuyến, từng địa bàn; không chỉ tập trung riêng vào giờ tối hay cuối tuần như trước đây.

Qua các đợt cao điểm, hiệu quả được ghi nhận rõ rệt, ý thức chấp hành của người dân nâng lên, nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện kịp thời, TNGT liên quan rượu bia tiếp tục giảm. Việc tổng kiểm tra tạo sự đồng bộ trong triển khai, nâng cao tính răn đe và phòng ngừa từ sớm, từ xa hành vi lái xe sau khi uống rượu bia.

Kết quả tại TP.HCM phản ánh hiệu quả bước đầu của các đợt tuần tra kiểm soát. Từ đầu năm 2025, gần 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã được xử lý, cùng với các hoạt động tuyên truyền giúp nâng cao ý thức của người dân. Song song đó, CSGT cũng đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi người lái xe. Thời gian tới, PC08 sẽ ứng dụng AI và truyền thông trực tuyến, xây dựng clip ngắn, sinh động về tác hại của rượu bia, ma túy khi lái xe, đăng tải trên các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok, nhằm lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - không lái xe".

Đ Ã LÁI XE LÀ KHÔNG UỐNG RƯỢU BIA

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, nhìn nhận tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia vẫn còn diễn ra và gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho an toàn giao thông. Ông cho rằng bên cạnh thực thi pháp luật một cách nghiêm ngặt, việc nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa trách nhiệm trong cộng đồng là điều vô cùng quan trọng.

Dù liên tục kiểm soát, tuyên truyền nhưng lượng người vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức báo động Ảnh: Vũ Phượng

"Pháp luật hiện nay không cấm uống rượu bia, nhưng nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng. Nhiều người nghĩ rằng chỉ uống một, hai ly bia là vẫn an toàn, nhưng thực tế khoa học đã chứng minh ngay cả nồng độ cồn 50 mg/100 ml máu cũng làm giảm đáng kể khả năng phản xạ và xử lý tình huống, dẫn đến nguy cơ TNGT cao hơn nhiều", ông Minh giải thích.

Ông chia sẻ thêm uống có trách nhiệm không chỉ là tuân thủ luật pháp mà còn là việc mỗi người tự ý thức, thưởng thức đồ uống một cách điều độ, góp phần xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong xã hội.

Theo ông Minh, để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh các biện pháp xử lý hành chính, cần tạo ra môi trường giao thông thuận lợi hơn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân, đặc biệt ở khu vực trung tâm và những nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn nên có các tuyến xe buýt kết nối.

"Vai trò của cộng đồng cũng rất quan trọng. Không chỉ là nguyên tắc "đã lái xe thì không uống rượu bia", mà còn là việc kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn người thân, bạn bè nếu họ định lái xe sau khi uống. Ở nhiều quốc gia, những người xung quanh cũng có thể chịu trách nhiệm nếu để mặc người khác vi phạm", Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng của ý thức cộng đồng trong việc giảm thiểu TNGT. (còn tiếp)

