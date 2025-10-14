Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Ma men' lái ô tô nổ 2 lốp đi ngược chiều ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
14/10/2025 20:02 GMT+7

Xe ô tô đã nổ 2 lốp nhưng tài xế vẫn lái đi ngược chiều trên cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội). Làm việc với tài xế, CSGT xác định người này vi phạm nồng độ cồn mức rất cao, gấp hơn 3 lần mức 'kịch khung'.

Theo đại diện Cục CSGT Bộ Công an, vụ việc xảy ra vào hơn 15 giờ chiều 14.10. 

Thời điểm này, người tham gia giao thông phát hiện xe ô tô mang biển số 29A-988.XX đi ngược chiều trên cầu vượt Mai Dịch (tuyến Vành đai 3), đoạn thuộc địa bàn P.Nghĩa Đô (Hà Nội) nên báo Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội và chặn phương tiện này lại.

'Ma men' lái ô tô nổ 2 lốp đi ngược chiều ở Hà Nội - Ảnh 1.
'Ma men' lái ô tô nổ 2 lốp đi ngược chiều ở Hà Nội - Ảnh 2.
'Ma men' lái ô tô nổ 2 lốp đi ngược chiều ở Hà Nội - Ảnh 3.

Xe ô tô bị xây xát và nổ 2 lốp phía phải

 ẢNH: Đ.H

Nhân chứng cho biết, chiếc xe đi ngược chiều khoảng 20 m trong trạng thái 2 lốp phía phải xe bị nổ, nát bươm. Một xe tải đã chặn phương tiện này lại, sau đó thông tin được báo tới CSGT.

Đại diện Cục CSGT cho hay, người cầm lái chiếc xe vi phạm là ông Trần Đức H. (66 tuổi, trú xã Nội Bài, Hà Nội).

Kiểm tra khí thở, Đội CSGT số 6 xác định ông H. có nồng độ cồn lên tới 1,263 mg/lít khí thở, cao gấp hơn 3 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168 (0,4 mg/lít khí thở).

'Ma men' lái ô tô nổ 2 lốp đi ngược chiều ở Hà Nội - Ảnh 4.

CSGT làm việc với tài xế H.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đội CSGT số 6 cũng đang làm rõ va chạm trước đó của phương tiện dẫn đến nổ 2 lốp xe, cũng như các hành vi vi phạm khác của tài xế H.

Theo đại diện Cục CSGT, việc ngăn chặn kịp thời hành vi của ông H. đồng nghĩa với việc ngăn chặn một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, khi tài xế đã rất say. Nếu chỉ va chạm giao thông bình thường thì việc sửa xe và nộp phạt là bài học, nhưng nếu gây hậu quả lớn, ông H. còn phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Hãy uống có trách nhiệm và tham gia giao thông có trách nhiệm", đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Cục CSGT Cầu vượt Mai Dịch ma men nồng độ cồn
