Bắt 'ma men' dùng gạch tấn công cảnh sát

Trưa 2.1, Bộ Công an cho biết, Công an H.Gia Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thế Dũng về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 330 bộ luật Hình sự.



Bị can Bùi Thế Dũng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo tài liệu điều tra, tối 26.12, Tổ công tác của Đội CSGT - Trật tự Công an H.Gia Lộc làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm tại đường huyện 191D (thuộc TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc). Khoảng 20 giờ 15, tổ công tác dừng xe mô tô do Dũng điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Thời điểm dừng phương tiện, Dũng có biểu hiện say xỉn, lời nói không chuẩn mực, liên tục to tiếng chửi bới, xúc phạm tổ công tác.

Các cán bộ yêu cầu Dũng đo nồng độ cồn nhưng không chấp hành, Dũng chạy đi lấy một viên gạch vỡ ở gốc cây gần đó tấn công khiến một cán bộ trong tổ công tác bị chấn thương vùng mặt.

Cảnh sát đã khống chế, bắt giữ Dũng và bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an H.Gia Lộc giải quyết. Kết quả đo nồng độ cồn Dũng vi phạm ở mức rất cao, lên tới 0,814 mg/lít khí thở.