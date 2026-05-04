Đời sống Cộng đồng

Từ tháng 5.2026, học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông

Vũ Phượng
04/05/2026 15:30 GMT+7

Từ tháng 5.2026, học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông là quy định mới được Cục CSGT đưa ra để nâng cao nhận thức và ý thức giao thông.

Cục CSGT cho biết, từ tháng 5.2026, học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông với thời lượng khoảng 15 phút. Các clip này phản ánh hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến cả xe máy và ô tô.

Nội dung tập trung vào những tình huống gây hậu quả nghiêm trọng, giúp học viên có cái nhìn trực quan về những rủi ro có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện trên đường.

Đây được xem là một bước bổ sung trong quy trình đào tạo và kiểm tra người lái xe, bên cạnh các nội dung về kỹ thuật điều khiển phương tiện và kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT cho biết, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, việc đưa clip tai nạn vào chương trình cũng nhằm tạo ấn tượng trực quan, giúp người học ghi nhớ lâu hơn.

Hệ thống chấm điểm tự động bằng máy khi học viên thi sát hạch

Khi đã chứng kiến các tình huống nguy hiểm, người cầm lái sẽ có xu hướng điều chỉnh hành vi, thận trọng hơn trong suốt quá trình tham gia giao thông sau này.

Trong quá trình nghiên cứu công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, cả ô tô lẫn mô tô, lực lượng chức năng nhận thấy cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn giao thông đang diễn ra hằng ngày. 

Chính vì vậy, việc đưa các tình huống thực tế, các vụ tai nạn giao thông vào trước kỳ sát hạch nhằm giúp học viên trực tiếp "nhìn thấy" hậu quả, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm và đạo đức của người lái xe trong tương lai.

Theo Cục CSGT, việc đưa nội dung clip tai nạn vào trước kỳ sát hạch không chỉ mang tính cảnh báo, mà còn là một phần trong quá trình xây dựng đạo đức và trách nhiệm, đạo đức của người lái xe. Mục tiêu hướng đến là tạo ra những người điều khiển phương tiện không chỉ nắm vững kỹ năng, mà còn ý thức rõ trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.

Thi sát hạch bằng lái xe ở TP.HCM: Phải quét mã QR đóng lệ phí từ ngày 16.3

Từ ngày 16.3, người dân đi thi sát hạch bằng lái xe ở TP.HCM phải quét mã QR đóng lệ phí, không thu tiền mặt.

Phí thi sát hạch lái xe thay đổi: Người bỏ thi không được hoàn phí từ năm 2026

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch?

