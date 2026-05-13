Sửa đổi Nghị định 168: Đề xuất bỏ tạm giữ xe lỗi chuyển làn sai trên cao tốc

Tại dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024, Bộ Công an đề xuất bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với một số lỗi chuyển làn sai quy định trên cao tốc. Theo quy định hiện hành, các trường hợp bị CSGT phát hiện trực tiếp vẫn có thể bị tạm giữ xe để ngăn chặn vi phạm.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 đề xuất bỏ tạm giữ xe lỗi chuyển làn sai trên cao tốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian qua, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) thường xuyên xử lý các trường hợp chuyển làn không đúng nơi cho phép hoặc không bật tín hiệu báo trước.

Với các trường hợp bị phát hiện trực tiếp, CSGT sẽ dừng xe, lập biên bản xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều trường hợp vi phạm được ghi nhận thông qua camera giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Khi đó, hành vi vi phạm đã kết thúc nên lực lượng chức năng sẽ mời tài xế lên làm việc, xác minh người điều khiển, người được giao phương tiện, lập bản tường trình và xử lý theo quy định.

Thực tế, việc áp dụng quy định tạm giữ xe với lỗi chuyển làn trên cao tốc thời gian qua cũng phát sinh không ít khó khăn cho người dân. Bởi với hành vi tương tự nếu xảy ra trên đường đô thị thì không bị tạm giữ phương tiện, trong khi trên cao tốc lại áp dụng biện pháp này nên nhiều tài xế thắc mắc, phản ứng.

Đề xuất không tạm giữ xe lỗi chuyển làn sai quy định trên cao tốc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, trên các tuyến cao tốc, khi bị tạm giữ xe, nhiều người gặp khó khăn trong việc di chuyển về nhà do cao tốc không được phép dừng, đón khách dọc đường. Việc xử lý thường thực hiện tại các trạm thu phí nhưng khu vực này cũng không được phép đón trả khách nên nhiều trường hợp CSGT phải hỗ trợ người dân di chuyển ra khu vực phù hợp để tiếp tục hành trình.



Theo CSGT trong những trường hợp vi phạm đã được ghi nhận qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hành vi nguy hiểm thực tế đã chấm dứt nên việc tiếp tục tạm giữ phương tiện không còn nhiều ý nghĩa về mặt ngăn chặn.

Vì sao đề xuất bỏ giữ xe lỗi chuyển làn sai quy định trên cao tốc?

Từ thực tế này, tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024, Bộ Công an đề xuất bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với hành vi chuyển làn sai quy định trên cao tốc.

Theo dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024, đề xuất bỏ tạm giữ xe sẽ áp dụng với các hành vi chuyển làn sai quy định trên cao tốc như chuyển làn không đúng nơi cho phép, không bật tín hiệu báo trước hoặc chuyển nhiều làn cùng lúc, không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề".

Nếu bị tạm giữ xe trên cao tốc, tài xế và người trên xe gặp khó vì không đón được xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Đề xuất này được đưa ra sau khi UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị việc tạm giữ tang vật, phương tiện chỉ nên áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn ngay hành vi đang gây nguy hiểm cho xã hội. Khi hành vi vi phạm đã kết thúc thì không cần tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giữ.

Tiếp thu các ý kiến trên, Bộ Công an đã chỉnh lý dự thảo theo hướng bỏ biện pháp tạm giữ phương tiện đối với những lỗi nêu trên do hành vi vi phạm thực tế đã chấm dứt, không còn cần thiết phải ngăn chặn.

Nếu đề xuất được thông qua, tài xế ô tô vi phạm các lỗi chuyển làn sai quy định trên cao tốc sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, thay vì bị tạm giữ phương tiện như hiện nay.