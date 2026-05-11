Bộ Công an đề xuất bỏ tạm giữ, tịch thu xe với nhiều lỗi giao thông

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 đang có hiệu lực. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định tạm giữ và tịch thu xe tái phạm với nhiều lỗi vi phạm giao thông (ảnh minh họa) ẢNH: NHẬT NHẬT

Bãi bỏ tịch thu xe với nhiều lỗi tái phạm

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất bãi bỏ quy định tịch thu phương tiện tái phạm đối với các hành vi quy định tại điểm b khoản 8; điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 17 điều 32 Nghị định 168/2024.

Cụ thể những lỗi này gồm: tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe (mô tô, xe gắn máy); vi phạm hành chính chở người vượt trên 100%, quá tải trên 150%; đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật tham gia giao thông.

Lý giải về đề xuất nêu trên, Bộ Công an cho biết đã tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Nghệ An.

Hai cơ quan này cho rằng, quy định tại khoản 5 điều 2 luật Xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tái phạm.

Như vậy, khi tổ chức, cá nhân sử dụng bất kỳ một phương tiện nào để thực hiện hành vi vi phạm đều được coi là tái phạm và đều bị tịch thu phương tiện đó (không tịch thu phương tiện trước đó đã vi phạm).

Việc này rất khó khăn cho công tác xác minh, xử lý, tịch thu phương tiện vì hiện nay các tổ chức (đơn vị kinh doanh vận tải) có nhiều thành viên tham gia và các phương tiện được đăng ký chủ sở hữu của các thành viên khác nhau.

Chưa kể, các hành vi vi phạm đã được xử phạt rất nặng và đã đảm bảo tính răn đe. Ví dụ, hành vi chở quá số người quy định bị phạt tiền đến 75 triệu đồng đối với cá nhân, 150 triệu đồng đối với tổ chức.

Việc sửa đổi Nghị định 168/2024 nhằm phù hợp với thực tiễn ẢNH: NHẬT NHẬT

Chuyển làn sai quy định trên cao tốc không còn bị tạm giữ xe

Vẫn tại dự thảo, Bộ Công an còn đề xuất bãi bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện khi thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc.

Đề xuất này cũng xuất phát từ kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Nghệ An, khi cho rằng việc tạm giữ tang vật, phương tiện để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính phải được chấm dứt ngay sau khi hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội.

Tiếp thu, Bộ Công an chỉnh lý theo hướng bỏ tạm giữ phương tiện với các lỗi như đã nêu, bởi hành vi vi phạm đã chấm dứt, không cần thiết phải tạm giữ.

Nếu đề xuất được thông qua, tài xế ô tô vi phạm lỗi "chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc" sẽ chỉ bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, không còn bị tạm giữ phương tiện nữa.

Bộ Công an đề xuất phạt đến 12 triệu nếu không lắp camera khoang hành khách

Ngoài các nội dung trên, Bộ Công an còn đề xuất mô tả lại, bổ sung một số hành vi vi phạm để đảm bảo quy định toàn diện, khái quát, thống nhất trong tổ chức thực hiện, phù hợp với quy định của pháp luật về vận tải đường bộ.

Chẳng hạn: chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) trên 10% chiều dài toàn bộ của xe; điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ chở hoặc kéo theo xe mà xe được chở hoặc kéo theo không phải là xe bị hư hỏng, bị sự cố; điều khiển xe chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên…