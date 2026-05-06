Thiếu niên 15 tuổi bốc đầu xe máy, bị tịch thu phương tiện

Hải Phong
06/05/2026 19:17 GMT+7

Thiếu niên 15 tuổi ở Quảng Ngãi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn giao thông bị lực lượng công an tịch thu xe máy.

Ngày 6.5, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa xác minh, xử lý một trường hợp thiếu niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, gây mất an toàn giao thông, từ nguồn tin do người dân cung cấp.

Lực lượng CSGT làm việc với thiếu niên điều khiển xe máy một bánh, không đội mũ bảo hiểm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước đó, lãnh đạo Phòng CSGT tiếp nhận một đoạn video do người dân gửi qua ứng dụng Zalo. Nội dung video ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo một người phía sau. Khi lưu thông trên đường, người này bất ngờ bốc đầu, điều khiển phương tiện chạy bằng một bánh trong sự nguy hiểm.

Chỉ ít giây sau, do mất kiểm soát, cả hai người trên xe ngã văng xuống đường, phương tiện tiếp tục lao về phía trước. Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời người liên quan đến làm việc. Qua đó xác định người điều khiển phương tiện là T.V.Đ.K (15 tuổi, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn).

T.V.Đ.K điều khiển xe máy một bánh, chở người phía sau bị ngã văng xuống đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan chức năng, T.V.Đ.K bị lập biên bản với nhiều hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy; điều khiển xe máy chạy bằng một bánh; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với T.V.Đ.K với mức cao nhất là tịch thu phương tiện. Đồng thời, xử phạt 9 triệu đồng đối với chủ phương tiện (mẹ của K.) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc xử lý nghiêm trường hợp này nhằm răn đe, phòng ngừa chung, nhất là đối với tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra nồng độ cồn

ẢNH: GIA NGHI

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát với 252 ca, huy động 689 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.132 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 3,5 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng 14 giấy phép, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 166 trường hợp. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng tạm giữ 230 phương tiện vi phạm, gồm 1 ô tô, 226 xe máy và 3 phương tiện khác.

Xử lý 3 thanh niên đăng clip chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy lên Facebook câu view

