Xử lý 3 thanh niên đăng clip chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy lên Facebook câu view

Ngày 2.5, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã mời nhóm thanh niên liên quan vụ chạy xe máy tốc độ cao, bốc đầu xe máy, quay clip và đăng lên mạng xã hội Facebook để câu view lên làm việc.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Đ.E" đăng đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe máy tăng ga, chạy dàn hàng ngang trên đường vành đai Trảng cỏ Bù Lạch (thôn 5, xã Thọ Sơn). Một số thanh niên chứng kiến sự việc cũng tỏ ra hào hứng, cổ vũ.

Đáng chú ý, một thanh niên còn có hành vi bốc đầu xe trên đường, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự.

Hai nam thanh niên chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy trước sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều người ẢNH CẮT CLIP

Toàn bộ diễn biến được một người trong nhóm dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook và nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trạm CSGT Đồng Phú phối hợp Công an xã Bù Đăng và Công an xã Thọ Sơn xác minh những người liên quan.

Hai thanh niên chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy (ở trên) và người quay clip đăng lên mạng xã hội câu view được mời lên cơ quan công an làm việc ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua xác minh ban đầu, khoảng hơn 17 giờ ngày 30.4, sau khi được rủ "so tài", hai thanh niên Đ.Q (22 tuổi, xã Bù Đăng) và Đ.H (21 tuổi, xã Thọ Sơn) đã đến đoạn đường nêu trên, sau đó cả 2 tăng ga xe máy, chạy tốc độ cao. Trong đó, Đ.Q còn có hành vi bốc đầu xe máy khỏi mặt đường.

Lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên trụ sở công an làm việc, tạm giữ 2 xe máy cùng điện thoại di động, đồng thời yêu cầu chủ tài khoản gỡ bỏ các video vi phạm trên mạng xã hội Facebook.

Hành vi bốc đầu, chạy xe tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả tịch thu phương tiện. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Thọ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.