Xử lý thanh niên bốc đầu xe máy rồi đăng clip lên mạng xã hội

Ngày 13.4, Tổ CSGT địa bàn Ea H'Leo (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa xử lý một trường hợp điều khiển xe máy có hành vi rú ga, bốc đầu, gây mất trật tự an toàn giao thông rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo Tổ CSGT địa bàn Ea H'leo, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng phát hiện một tài khoản đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bốc đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Y.B.K (18 tuổi, ở xã Ea H'leo, Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Y.B.K khai nhận, ngày 1.4 đã điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên thôn ở xã Ea H'leo, dù không có giấy phép lái xe.

Trong quá trình di chuyển, Y.B.K đã thực hiện hành vi chạy tốc độ cao, bốc đầu xe và nhờ người quay clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm "câu view, câu like".

Sau khi làm việc, Y.B.K đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Tổ công tác tiến hành lập biên bản theo quy định, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý.