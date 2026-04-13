Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xử lý thanh niên bốc đầu xe máy rồi đăng clip lên mạng xã hội

Hữu Tú
13/04/2026 19:07 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa xử lý nam thanh niên 18 tuổi có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, rú ga gây nguy hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 13.4, Tổ CSGT địa bàn Ea H'Leo (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa xử lý một trường hợp điều khiển xe máy có hành vi rú ga, bốc đầu, gây mất trật tự an toàn giao thông rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo Tổ CSGT địa bàn Ea H'leo, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng phát hiện một tài khoản đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bốc đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý nam thanh niên bốc đầu xe máy, đăng clip lên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là Y.B.K (18 tuổi, ở xã Ea H'leo, Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Y.B.K khai nhận, ngày 1.4 đã điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên thôn ở xã Ea H'leo, dù không có giấy phép lái xe.

Trong quá trình di chuyển, Y.B.K đã thực hiện hành vi chạy tốc độ cao, bốc đầu xe và nhờ người quay clip để đăng tải lên mạng xã hội nhằm "câu view, câu like".

Sau khi làm việc, Y.B.K đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Tổ công tác tiến hành lập biên bản theo quy định, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý.

TP.HCM: Công an xác minh vụ bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm

Công an phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ bốc đầu xe trên đường Dương Quảng Hàm.

Khám phá thêm chủ đề

bốc đầu xử lý An toàn giao thông công an Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận