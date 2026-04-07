Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng trộm chó, tập kết 70 con trong lồng sắt

Hữu Tú
Hữu Tú
07/04/2026 18:06 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 2 đối tượng liên quan đến trộm chó. Họ bị phát hiện khi tập kết 70 con chó sống nhốt trong lồng sắt...

Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Giang (42 tuổi, ở xã Quảng Phú) và Phạm Minh Cường (34 tuổi, ở xã Ea Kar) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10.3, Công an xã Quảng Phú tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà Giang tập kết 70 con chó còn sống được nhốt trong các lồng sắt, nghi bị bắt trộm, cùng các dụng cụ và phương tiện phục vụ việc bắt trộm chó. Nhà của Giang là điểm giết mổ và tiêu thụ chó.

Khởi tố 2 đối tượng trộm chó, tập kết 70 con trong lồng sắt tại Đắk Lắk- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 đối tượng trộm chó, tập kết 70 con trong lồng sắt

ẢNH: S.Đ

Sau đó, vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, Cường và đối tượng tên Loài (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi trộm chó, thỏa thuận với Giang sau khi trộm được chó sẽ mang đến bán cho Giang để lấy tiền tiêu xài.

Trước khi đi, Cường và Loài đã chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện có gắn dây thòng lọng, băng keo đen, bao xác rắn dùng để đựng chó. Vào thời điểm đêm khuya, Cường và Loài điều khiển xe máy mang theo các dụng cụ trên đi dò la trên các tuyến đường.

Khi phát hiện chó của người dân thả rông, 2 đối tượng sẽ dùng cần chích điện có gắn dây thòng lọng để bắt rồi về bán cho Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để bắt giữ đối tượng liên quan.

Bị truy đuổi, nghi phạm trộm chó vứt cả xe máy và tang vật để tẩu thoát

Bị truy đuổi, nghi phạm trộm chó vứt cả xe máy và tang vật để tẩu thoát

Bị công an phát hiện, nghi phạm trộm chó ở xã Cù Lao Dung (thành phố Cần Thơ) đã bỏ lại cả xe và tang vật là 9 con chó để tẩu thoát.

