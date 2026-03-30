Bị truy đuổi, nghi phạm trộm chó vứt cả xe máy và tang vật để tẩu thoát

Thanh Duy
30/03/2026 20:40 GMT+7

Bị công an phát hiện, nghi phạm trộm chó ở xã Cù Lao Dung (thành phố Cần Thơ) đã bỏ lại cả xe và tang vật là 9 con chó để tẩu thoát.

Ngày 30.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an xã Cù Lao Dung đang xác minh, điều tra thông tin liên quan đến vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn. 

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thì phát hiện 1 người đi xe máy, trên xe có chở một bao tải lớn.

Xe của nghi phạm trộm chó ở xã Cù Lao Dung (thành phố Cần Thơ) vứt lại khi bị công an truy đuổi

Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng tuần tra tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, ngay khi thấy lực lượng công an, người điều khiển xe máy đã rồ ga bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, người này đã vứt bỏ xe cùng tang vật là 9 con chó rồi tẩu thoát.

Hiện, Công an xã Cù Lao Dung đang phối hợp điều tra xác minh, thu thập thông tin liên quan đến vụ trộm chó nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật bị thu giữ

Trước đó, công an cũng ghi nhận trên xã Cù Lao Dung và xã An Thạnh của thành phố Cần Thơ xuất hiện một số người sử dụng xe máy, dùng súng điện để thực hiện hành vi trộm chó, gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước thực trạng này, công an 2 xã đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra truy quét, chốt chặn ở một số tuyến đường trên địa bàn nhằm bắt giữ, xử lý những người thực hiện hành vi vi phạm.

