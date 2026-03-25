TP.HCM: Bắt tạm giam đối tượng chuyên trộm chó, từng thực hiện nhiều vụ trót lọt

Ngày 25.3, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Bình (46 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bình là người nhiều lần thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn.

Trần Văn Bình thời điểm bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10.3, ông N.H.P.L (ở phường Bình Tân) mở cửa cho chó ra ngoài vệ sinh. Đến chiều tối, vợ ông L. tá hỏa phát hiện con chó giống Bandog lai nặng khoảng 38 kg, tên thường gọi là "Hai Đuôi", đã biến mất.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, gia đình ông L. phát hiện vào lúc 8 giờ 33 phút, một người đàn ông đi xe máy đã tiếp cận, dụ dỗ rồi bắt con chó lên xe phóng mất hút về hướng hẻm 117 Hồ Văn Long. Ngay sau đó, nạn nhân đã đến Công an phường Bình Tân để trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Trần Văn Bình.

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu người này khai sau khi bắt trộm con chó của ông L., đã đem bán cho một quán nhậu tại xã Tân Vĩnh Lộc để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, Bình khai nhận bản thân là kẻ trộm chó chuyên nghiệp. Ngoài vụ việc trên, đầu năm 2026, đối tượng này đã thực hiện một vụ trộm khác trên đường Vĩnh Lộc. Tiếp đó, ngày 16.1, Bình cũng đã bắt trộm một con chó trước căn nhà trên đường Liên khu 4 - 5 (phường Bình Tân).

Ngày 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Bình về tội "Trộm cắp tài sản" theo điều 173 bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.