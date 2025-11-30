Nhức nhối trộm chó, mèo ở TP.HCM - Kỳ 3: Mạnh tay dẹp nạn trộm thú cưng

Trước tình trạng trộm chó, mèo gây bức xúc dư luận, Công an TP.HCM chỉ đạo quyết liệt, buộc hàng loạt điểm buôn bán, giết mổ chó, mèo không rõ nguồn gốc ở một số phường xã phải đóng cửa, chuyển nghề; đồng thời, khởi tố nhiều vụ án hình sự và xử lý hành chính nghiêm minh.

Đồng loạt ra quân xử lý nghiêm

Thực hiện Công văn số 1561/CATP-PV01 ngày 10.10.2025 của Công an TP.HCM, lực lượng công an toàn thành phố đã đồng loạt triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp chó, mèo, chim cảnh và tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc.

Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nhóm tiêu thụ và trộm chó trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an các xã, phường được chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết nghiêm túc 100% tin báo liên quan đến trộm cắp vật nuôi, thú cưng. Đồng thời, toàn bộ cơ sở kinh doanh, thu mua, giết mổ, buôn bán chó, mèo, chim cảnh và thịt chó, mèo phải ký cam kết chỉ mua bán vật nuôi có nguồn gốc hợp pháp, không tiêu thụ tài sản nghi do trộm cắp mà có.

Tính đến ngày 29.10.2025, công an các địa phương đã tổ chức ký cam kết tại 361 điểm kinh doanh; khởi tố 5 vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (trong đó Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM xử lý 4 vụ trộm chó, mèo và 1 vụ trộm chim cảnh do Công an phường Tân Hưng xử lý); xử lý hành chính 3 trường hợp mua bán chó, mèo không rõ nguồn gốc.

Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đạt 100% cơ sở ký cam kết và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản người dân trên địa bàn.

Không còn lồng chó, thịt chó cát cứ vỉa hè

Ghi nhận của Báo PV Thanh Niên trong khoảng 1 tuần qua cho thấy, cảnh tượng thay đổi hoàn toàn tại các tuyến đường từng được xem là "thiên đường" của thịt chó và điểm trung chuyển chó, mèo trộm cắp.

Trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông), tại các địa chỉ kinh doanh từng bày hàng trăm lồng chó, mèo đủ giống, từ chó ta đến giống ngoại nhập giá trị hàng chục triệu đồng, nay chỉ còn bán gà, vịt.

Điểm bán gà, thỏ trên đường Đường Lê Đức Thọ ẢNH: NI NA, HÀ THƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hòa (26 tuổi, ở phường An Hội Đông) phấn khởi: "Trước thấy xe chở chó, mèo là buồn cả ngày. Giờ sạch sẽ hẳn, đi đường nhẹ nhõm hẳn. Mong Việt Nam sớm có luật cấm hẳn việc này".

Trên đường Hương lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa giáp với phường Tân Sơn Nhì), các điểm giết mổ, bán thịt chó cũng đồng loạt nghỉ bán.

Lãnh đạo UBND hai phường Bình Hưng Hòa và Tân Sơn Nhì cho biết đã phối hợp công an, quản lý thị trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết, lập biên bản xử phạt ngay nếu phát hiện có vi phạm.

"Chúng tôi xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự và hình ảnh thành phố, nên xử lý rất nghiêm", một lãnh đạo phường khẳng định.

Các quầy sạp bán thịt chó trên đường Phan Văn Hùm (phường Trung Mỹ Tây) - nơi người dân thường gọi là "chợ chó Tô Ký" đã nghỉ bán ẢNH: TRẦN KHA

Dọc theo tuyến đường Phan Văn Hùm không còn bán thịt chó như trước đây ẢNH: TRẦN KHA

Còn trên đường Phan Văn Hùm (phường Trung Mỹ Tây) là nơi người dân thường gọi là "chợ chó Tô Ký" vì hơn chục năm nay có hàng chục sạp giết mổ, bán thịt chó ngay tại chỗ, đến nay hầu hết đã đóng cửa.

Chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, buôn bán hơn 21 năm tại chợ) cho hay: "Giờ cấm tuyệt đối, khách quen tới hỏi họ cũng không dám bán. Ai cũng sợ bị phạt nặng".

Đại diện Công an phường Trung Mỹ Tây thông tin: "Chúng tôi xử lý nghiêm mọi dấu hiệu tội phạm, đồng thời phối hợp UBND phường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. Song song đó là tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận cao, không tiếp tay cho nạn trộm cắp".

Không thương lượng tiền chuộc, phải tố giác ngay cho công an

Theo luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi trộm chó, mèo hiện bị xử lý theo Điều 173 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025). Nếu giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng thì xử phạt hành chính 2 - 3 triệu đồng (Nghị định 144/2021); từ 2 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm sẽ bị phạt tù đến 3 năm. Nếu chống trả người bắt giữ bằng hung khí thì chuyển hóa thành tội "cướp tài sản" (điều 168), khung hình phạt từ 3 năm tù đến chung thân.

Đặc biệt, hành vi thu gom, giết mổ, tiêu thụ chó, mèo biết rõ là do trộm cắp mà có sẽ bị truy cứu tội "chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" (điều 323), mức phạt cao nhất đến 15 năm tù. Việc đòi tiền chuộc thú cưng là hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản (điều 170).

Luật sư Nguyễn Hùng Quân khuyến cáo người dân tuyệt đối không thương lượng, trả tiền chuộc vì điều đó tiếp tay cho tội phạm, khiến chúng tiếp tục hoạt động, gây khó khăn cho quá trình xử lý. Thay vào đó, chủ nuôi nên tố giác ngay cho công an gần nhất, cung cấp hình ảnh, camera, tin nhắn… để cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời. Chỉ có như vậy mới triệt được tận gốc nạn trộm chó, mèo đang gây bức xúc lâu nay tại TP.HCM.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Công an TP.HCM và chính quyền các cấp, nhiều tuyến đường từng gây ám ảnh bởi thịt chó và lồng thú trộm cắp giờ đây đã dần trở lại bình yên, trả lại vỉa hè cho người đi đường và niềm vui cho những ai yêu thương vật nuôi.