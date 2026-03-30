Cần Thơ đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con

Ngày 30.3, tin từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa hoàn tất lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo tờ trình và nghị quyết quy định các chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.

Theo dự thảo, nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân được đề xuất nhằm khuyến khích sinh đủ 2 con, đặc biệt là sinh con trước 35 tuổi. Cụ thể, phụ nữ sinh đủ 2 con được hỗ trợ 5 triệu đồng. Trường hợp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, ngoài khoản hỗ trợ này, còn được ưu tiên vay tối đa 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Một sản phụ sinh đôi tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này cũng được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho con thứ 2 cho đến khi học hết lớp 5. Con đầu lòng được ưu tiên học tại các trường công lập trên địa bàn thành phố.

Dự thảo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ đối với các cặp vợ chồng gặp khó khăn về sinh sản. Theo đó, các cặp vợ chồng chưa có con (người vợ từ 20 đến dưới 35 tuổi) sẽ được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng để khám sàng lọc vô sinh, hiếm muộn.

Đối với cấp cơ sở, các xã đạt và duy trì tỷ lệ từ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trong 3 năm liên tục sẽ được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, kèm theo hỗ trợ 30 triệu đồng. Nếu duy trì thành tích này trong 5 năm liên tục, mức hỗ trợ tăng lên 50 triệu đồng.

Ngoài ra, các xã duy trì 3 năm liên tiếp đạt 100% ấp, khu vực có nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong quy ước cũng sẽ được khen thưởng. Tương tự, các địa phương đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi và khám sức khỏe định kỳ trong 3 năm liên tục cũng được đề xuất tặng bằng khen.

Dự thảo còn khuyến khích các gia đình sinh đủ 2 con một bề là gái, nuôi dạy con khỏe mạnh, học tập tốt hoặc thành đạt, bằng hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố.

Bên cạnh đó, chính sách của thành phố Cần Thơ mở rộng hỗ trợ tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn cho nam, nữ thanh niên dưới 30 tuổi theo giá dịch vụ y tế công lập. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ chi phí sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo quy định hiện hành.