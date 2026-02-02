Để phần thưởng đến tay người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Khoảng trống giữa "chính sách" và khả năng tiếp cận của người dân, vì thế trở thành tâm điểm khiến bạn đọc (BĐ) quan tâm.

Những nút thắt

Việc thiếu hướng dẫn chi tiết về lộ trình, thời gian đang khiến nhiều người lúng túng. Họ chưa thể xác định liệu gia đình mình có thuộc đối tượng thụ hưởng hay không khi quy định về mốc áp dụng vẫn còn mơ hồ như BĐ Bạn Đọc Mới nêu: "Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở năm nào cũng được hay chỉ bắt đầu từ năm 2025?".

Phụ nữ ở TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 5 triệu đồng được đánh giá là chính sách nhân văn, nhưng cần điều chỉnh để mang ý nghĩa khả thi, thực chất Ảnh minh họa: Nhật Thịnh

Thậm chí, khi thủ tục đã xong, nhưng khâu giải ngân lại trở thành "nút cổ chai" như BĐ Y Nhã phản ánh: "Hồ sơ đã nộp, nhưng chờ… hơi lâu, mãi chưa thấy". Cá biệt, có nơi câu trả lời của cơ quan chức năng khiến người dân thêm băn khoăn. "Dù đủ điều kiện nhưng khi nộp hồ sơ, phường bảo đợi khi nào có tiền sẽ gọi. Đã hơn 1 tháng trôi qua trong im lặng", BĐ P.Anh chia sẻ thêm.

Bên cạnh thủ tục, nhiều BĐ cho rằng tính thống nhất trong hướng dẫn tại cơ sở cũng là nút thắt thứ hai cần tháo gỡ. BĐ Tuấn Lê (TP.HCM) phản ánh câu chuyện của mình: "Nhà tôi sinh 2 bé, lên phường hỏi thì cán bộ bảo chưa được hướng dẫn để làm hồ sơ, hẹn khi nào có sẽ báo".

Cần cơ chế "tự động"

Từ các luồng phản hồi của BĐ, có thể ghi nhận rằng người dân TP rất thấu hiểu và đồng tình nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc ban hành chính sách hỗ trợ sinh đủ 2 con. Tuy nhiên, để chính sách thật sự thẩm thấu vào đời sống và phát huy tác dụng cần có hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng và cách làm bài bản, khoa học.

"Thay vì để người dân tự đi nộp hồ sơ, nên làm ngược lại. Cụ thể, khi khai sinh con thứ hai, hệ thống tự động rà điều kiện, nếu đủ thì thông báo "anh/chị đủ điều kiện nhận hỗ trợ 5 triệu đồng", chỉ cần xác nhận nhận hay không. Chính sách mà người dân phải "đi tìm" thì rất khó hiệu quả", BĐ Minh An góp ý.

Còn theo BĐ Hoàng Long: "Thông báo chính sách kiểu hành chính thì chỉ một số người đọc. Với người dân, nên coi đây là "quyền lợi khi sinh con" và truyền thông rộng rãi giống như bảo hiểm y tế hay tiêm chủng; có hướng dẫn từng bước, có nhắc mốc thời gian. Làm được vậy thì không cần ai vận động cũng sẽ có người làm".

"5 triệu đồng không phải là ít hay nhiều, mà là cảm giác được cơ quan chức năng quan tâm, chia sẻ", BĐ Thu Hà nhìn nhận và nêu ý kiến thêm: "Nếu thông báo hỗ trợ chỉ nằm trên giấy, người dân sẽ nghĩ "thôi cho xong". Nhưng nếu khi làm khai sinh được nói rõ đây là quyền lợi của gia đình, có mốc thời gian cụ thể, thì dù ít tiền người ta vẫn muốn làm".

Một số BĐ cũng đề xuất giải pháp căn cơ là cần có các văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng bộ xuống tận cơ sở. Theo BĐ Quang Bui Thanh, các thông báo về quy trình, điều kiện cần được niêm yết công khai tại trụ sở và trên các kênh trực tuyến của các cơ quan chức năng liên quan để người dân chủ động đối chiếu, tránh tình trạng mỗi nơi trả lời một kiểu.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng các tiêu chí hiện tại đang vô tình bỏ sót những người có đóng góp lớn. BĐ Trang Tran bày tỏ: "Mình sinh 3 con trước 35 tuổi nhưng hỏi thì bảo không được hỗ trợ. Chỉ 2 con mới được, còn 3 con thì không". "Theo tôi thì tất cả gia đình có 2 hoặc 3 con đang trong độ tuổi đi học mầm non hoặc tiểu học ngay tại thời điểm này, khi có quyết định hỗ trợ thì đều được hưởng như nhau…", BĐ Thai Son Le đề xuất.

Tương tự, nhiều BĐ đề nghị mục tiêu là khuyến sinh thì không nên "phạt" hay loại trừ những gia đình đã sinh vượt chỉ tiêu 2 con, hoặc những người sinh con muộn hơn mốc 35 tuổi một chút. Từ đó, việc nới rộng hoặc điều chỉnh tiêu chí xét duyệt sẽ giúp chính sách thấu tình đạt lý hơn nữa.