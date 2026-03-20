Đơn thân nuôi con nhỏ thu nhập dưới 35 triệu có thể mua nhà ở xã hội

Mai Hà
20/03/2026 18:14 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng mua nhà ở xã hội với người độc thân thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng, hoặc người đơn thân nuôi con nhỏ thu nhập dưới 35 triệu đồng/tháng.

Chỉ đạo được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ ngày 20.3, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.   

Trước đó, tại phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi đối tượng mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng trình sửa Nghị định 100 về nhà ở xã hội trước 25.3

Trong dự thảo đang được lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng đối tượng có thu nhập bình quân dưới 25 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội (mức hiện tại là 20 triệu đồng/tháng). 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập.

Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 25 triệu đồng. Người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 35 triệu đồng. Trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng.

Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, nghiêm cấm, có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan khống chế giá nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25.3.

