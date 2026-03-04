Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thu nhập 25 - 27 triệu đồng/tháng có thể được mua nhà ở xã hội

Mai Hà
Mai Hà
04/03/2026 15:53 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội, có thể đề xuất lên mức 25 - 27 triệu đồng/tháng.

hChỉ đạo được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương tháng 2 sáng nay 4.3.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. 

Thu nhập 25 - 27 triệu đồng/tháng có thể được mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội lên mức 25 - 27 triệu đồng/tháng

ẢNH: NHẬT BẮC

Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội. Đặc biệt, ccó thể đề xuất lên mức 25 - 27 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đang được đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu hoàn thành sớm 2 năm và nâng tổng quy mô lên trên 1,6 triệu căn vào năm 2030.  

Các quy định về nhà ở xã hội cũng đã được nới rộng hơn từ cuối năm 2025. Chính phủ đã nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội, lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Tuy nhiên, trên thực tế việc tiếp cận nhà ở xã hội vẫn khá khó khăn, lý do nhiều người có mức thu nhập 25 - 30 triệu đồng không thuộc đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp sáng 26.2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo nghiên cứu chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình trên 20 triệu đồng/tháng.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội nhà ở cho người thu nhập trung bình thủ tướng
