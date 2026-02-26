Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng: Phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu/tháng

Mai Hà
Mai Hà
26/02/2026 10:45 GMT+7

Sáng 26.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, từ sau phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành đã tập trung triển khai các công việc về chính sách nhà ở, thị trường bất động sản đạt kết quả tích cực. 

Thủ tướng: Phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình trên 20 triệu/tháng- Ảnh 1.

Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm cơ hội nhà ở cho mọi người dân

ẢNH: NHẬT BẮC

Theo Thủ tướng, mỗi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với thu nhập của người dân.

Do đó, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thì hạ tầng phải như nhau, quá trình tiếp cận bình đẳng, bao trùm, không phải tiếp cận có chọn lọc, trong đó, có phần nhà nước đầu tư, có phần đóng góp của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đưa ra những chính sách tháo gỡ khó khăn, nhất là nhà ở xã hội. Theo đó, đã hoàn thành hơn 100.000 căn nhà xã hội và hướng tới sẽ hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. 

Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp lần thứ 6 này, Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương, các đại biểu cần tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình. Tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp. 

Tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất. 

Về tín dụng, Thủ tướng đề nghị ưu đãi, bố trí vốn tín dụng cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà.

Thủ tướng lưu ý, mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực.

Quy định mới nhà ở xã hội: Công an xã xác nhận thu nhập

Quy định mới nhà ở xã hội: Công an xã xác nhận thu nhập

Chính phủ ban hành Nghị định 54 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, với các quy định mới đáng chú ý về nhà ở xã hội.

'Cải cách' nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án thương mại ra sao?

nhà ở Thu nhập trung bình nhà ở xã hội Bất động sản
Xem thêm bình luận