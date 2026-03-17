Khởi tố nhóm đối tượng làm giả tài liệu mua nhà ở xã hội

Tuệ Nguyễn
17/03/2026 18:24 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ để hợp thức hóa điều kiện cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả tài liệu mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Dự án do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn các xã Yên Trung và Tam Đa.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khẩn trương xác minh, làm rõ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 5 bị can về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", gồm: Trần Quang Bảo, trú tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên; Bùi Minh Yến, trú tại P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Dương Thị Quyên, trú tại P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Diệu Thảo, trú tại P.Yên Nghĩa, Hà Nội và Nguyễn Thị Nhung, trú tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh.

Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch và và đầu tư xây dựng Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại hoạt động môi giới bất động sản.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong quá trình môi giới bán căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, khi gặp khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, các đối tượng đã gợi ý "làm" hồ sơ với chi phí từ 4 - 7 triệu đồng/bộ. 

Sau đó, nhóm này trực tiếp soạn thảo, lập khống các giấy tờ như xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, đơn xác nhận tiền lương… nhằm hợp thức hóa hồ sơ, giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Lừa đảo chạy suất nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Dù không có chức năng, thẩm quyền liên quan đến nhà ở xã hội, Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà vẫn nhận 'chạy suất', lừa đảo nhiều người dân tại Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Đề nghị chuyển hồ sơ sai phạm nhà ở xã hội Nam Gia Nghĩa sang công an

Lừa đảo người nghèo 'chạy' suất thuê chung cư nhà ở xã hội

