Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đưa vào vận hành hệ thống xạ trị gia tốc

Ngày 28.3, Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở 1; đồng thời khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở 3 và khởi công khu xạ trị gia tốc tại cơ sở này.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực điều trị ung thư của thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung. Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ung thư tại khu vực ngày càng gia tăng, việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc hiện đại được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

Thiết bị mới cho phép triển khai các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, tăng độ chính xác, giảm tác dụng phụ và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh. Qua đó, người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu biểu tham quan phòng đặt máy xạ trị gia tốc ẢNH: DUY TÂN

Song song đó, việc đưa vào hoạt động khu điều trị nội trú cơ sở 3 tại xã Phong Điền và khởi công xây dựng khu xạ trị gia tốc mới tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân trong thời gian tới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, hướng đến mục tiêu xây dựng trung tâm điều trị ung thư hiện đại của khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh ung thư đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng; đồng thời là thước đo năng lực của hệ thống y tế hiện đại. Việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của toàn vùng. Hệ thống này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến, giảm tải tuyến trên và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các địa phương.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đánh giá việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hệ thống xạ trị gia tốc, có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh bệnh ung thư ngày càng gia tăng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực điều trị mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên trong phòng đặt máy xạ trị gia tốc ẢNH: DUY TÂN

Để phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư, lãnh đạo thành phố đề nghị ngành y tế tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: sớm đưa hệ thống xạ trị gia tốc vào vận hành an toàn, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương; đồng thời tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân.

Thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để ngành y tế phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.