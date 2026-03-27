Ra mắt mô hình AI tầm soát ung thư, đột quỵ đầu tiên tại Hà Nội

Chia sẻ tại sự kiện về công nghệ mới này, TS.BS Matsuoka Yoshinori, đại diện Trung tâm y khoa T-Matsuoka, nhấn mạnh ý nghĩa sống còn của việc chẩn đoán sớm.

"Trong điều trị ung thư, nếu phát hiện ở giai đoạn đầu thì tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Sự kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến và kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ sẽ tạo ra một quy trình liền mạch từ khâu tầm soát, phòng ngừa đến điều trị chuyên sâu", BS Matsuoka khẳng định.

TS.BS Matsuoka Yoshinori phát biểu tại sự kiện, chiều 27.3 ẢNH: TUẤN MINH

Nhận định của chuyên gia Nhật Bản xuất phát từ thực tế đáng báo động: mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 200.000 ca mới mắc ung thư, cùng tỷ lệ tử vong do đột quỵ luôn ở mức cao.

Để giải quyết bài toán này, mô hình NURA Premium ra đời, sử dụng công nghệ AI độc quyền của Tập đoàn FUJIFILM, được "huấn luyện" từ 400 triệu hồ sơ y khoa. Nhờ hơn 50 thuật toán chuyên biệt kết hợp cùng các chỉ định chuyên sâu như MRI não và nội soi tiêu hóa..., hệ thống có khả năng nhận diện chính xác các tổn thương kích thước siêu nhỏ mà mắt thường dễ bỏ sót.

Dưới góc độ quản lý y tế, mô hình tầm soát công nghệ cao này được xem là một mảnh ghép quan trọng trong y tế dự phòng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, đánh giá việc chủ động kiểm tra sức khỏe không chỉ giúp can thiệp kịp thời mà còn trực tiếp giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Hướng đi này hoàn toàn bám sát chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao sức khỏe toàn dân của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 72.

Máy chụp MRI ứng dụng công nghệ AI độc quyền của Tập đoàn FUJIFILM tại trung tâm y khoa T-Matsuoka

Không chỉ dừng lại ở khâu phát hiện, điểm sáng của hệ thống NURA Premium là khả năng kết nối điều trị xuyên quốc gia. Thông qua nền tảng điện chẩn đoán hình ảnh từ xa (teleradiology), dữ liệu của người bệnh tại Việt Nam còn được đồng bộ trực tiếp sang Nhật Bản để hội chẩn. Trong trường hợp cần thiết, bệnh nhân sẽ được hỗ trợ hồ sơ song ngữ để chuyển tuyến điều trị tại 34 bệnh viện đối tác ở Nhật Bản mà không phải làm lại các xét nghiệm cận lâm sàng.