Sức khỏe

Tầm soát ung thư sớm bằng công nghệ giải trình tự gien thế hệ mới

Thanh Quân
Thanh Quân
13/01/2026 19:05 GMT+7

Hội nghị khoa học tại Bệnh viện Quân y 120 cập nhật nhiều tiến bộ trong tầm soát, phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ gien, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ngày 13.1, Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) phối hợp với Công ty cổ phần giải pháp Gene (Gene Solutions) tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề "Tầm soát và phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ giải trình tự gien thế hệ mới".

- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

ẢNH: THANH QUÂN

Hội có sự tham dự của Thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9; đại diện Sở Y tế các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long; cùng hơn 150 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đến từ các đơn vị y tế khu vực ĐBSCL. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học hiện đại. 

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Duy Sinh, Giám đốc Y khoa - Công ty Gene Solutions, trình bày chuyên đề về vai trò của kỹ thuật giải trình tự gien thế hệ mới (NGS) trong chẩn đoán các hội chứng ung thư di truyền.

- Ảnh 2.

Hội nghị khoa học chuyên đề "Tầm soát và phát hiện sớm ung thư bằng công nghệ giải trình tự gien thế hệ mới"

ẢNH: THANH QUÂN

Tiến sĩ - bác sĩ Trịnh Thị Hồng Của, Trưởng Bộ môn Sinh lý - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, giới thiệu công nghệ sinh thiết lỏng ctDNA kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) - phương pháp không xâm lấn giúp "săn tìm" dấu ấn ung thư trong máu, mang lại nhiều triển vọng trong tầm soát sớm ung thư đa cơ quan.  

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Phụng, Khoa Hô hấp - Bệnh viện Chợ Rẫy, trình bày chuyên đề ứng dụng NGS trong tầm soát và phát hiện sớm ung thư phổi.

Ngoài ra, nhiều ý kiến thảo luận thực tiễn đã được các báo cáo viên và ban chủ tọa giải đáp, giúp các đại biểu cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và định hướng phát triển bền vững công nghệ sinh thiết lỏng kết hợp AI trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 nhấn mạnh tiềm năng to lớn của công nghệ sinh thiết lỏng và phân tích ctDNA trong tầm soát, phát hiện sớm ung thư. Những tiến bộ vượt bậc của công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo đang mở ra hướng đi mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm xâm lấn, giảm chi phí và tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Cũng theo ông Kiên, hiện Bệnh viện Quân y 120 đã từng bước ứng dụng các kỹ thuật hiện đại này trong thực hành lâm sàng, đặc biệt trong sàng lọc, hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư. Hội nghị được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của y học công nghệ cao, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và xã hội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

