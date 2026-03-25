Sức khỏe

Loại củ quen thuộc không ngờ cùng lúc hạ huyết áp, ngừa ung thư

Thiên Lan
25/03/2026 00:09 GMT+7

Có một loại củ không chỉ hỗ trợ hệ thống tim mạch mà còn có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng - vốn đang gia tăng ở những người trẻ.

Chuyên gia dinh dưỡng Angel Luk, đang làm việc tại Canada, tiết lộ: Loại thực phẩm vừa đề cập ở trên chính là cà rốt. Trong mỗi 100 gram cà rốt sống, có đến 2,8 gram chất xơ, 320 mg kali và lượng vitamin A ấn tượng.

Cà rốt bảo vệ cơ thể trước huyết áp cao và ung thư

Một bài đánh giá năm 2023 đăng trên tạp chí khoa học European Journal of Nutrition đã phát hiện tiêu thụ cà rốt có khả năng hạ huyết áp, theo trang tin sức khỏe Healthdigest.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu lâm sàng cũng ủng hộ giả thuyết cà rốt là thực phẩm then chốt trong việc phòng ngừa một số loại ung thư. Cụ thể, nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients bao gồm hơn 57.000 người tham gia, cho thấy: Ăn 2 - 4 củ cà rốt mỗi tuần giúp giảm 17% nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Loại củ quen thuộc không ngờ cùng lúc hạ huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 1.

Một nghiên cứu khác được công bố năm 2022 trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition cũng kết luận ăn cà rốt thường xuyên có khả năng làm giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng. Đáng chú ý, kết quả gợi ý rằng chỉ cần ăn lượng vừa đủ để tạo ra tác động tích cực; nhiều hơn không tăng thêm lợi ích.

Ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng

Chuyên gia Luk cho biết: Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, các hợp chất carotenoids, axit phenolic và polyacetylenes trong cà rốt là những yếu tố giúp chống lại ung thư đại trực tràng. 

Chuyên gia Luk nói thêm: Để tăng tác dụng phòng tránh ung thư và giảm huyết áp cao của cà rốt, cần kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, gồm nhiều trái cây và rau quả, theo Healthdigest.

5 căn bệnh ngăn ngừa được nhờ cà rốt

Cà rốt là một trong những loại củ được dùng nhiều nhất thế giới. Với hàm lượng beta-carotene, vitamin C, kali và nhiều hợp chất sinh học khác, cà rốt không chỉ giàu dưỡng chất mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh.

