Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người huyết áp cao nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Như Quyên
Như Quyên
17/03/2026 15:54 GMT+7

Bên cạnh việc uống thuốc và thay đổi lối sống, uống đủ nước cũng có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Trong một số trường hợp, uống nước có thể giúp hạ huyết áp, đặc biệt là khi cơ thể đang bị mất nước. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những người bị tăng huyết áp thường có xu hướng thiếu nước hơn, theo Health (Mỹ).

Uống đủ nước hỗ trợ huyết áp như thế nào?

Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu - vốn phần lớn được cấu tạo từ nước - sẽ giảm. Tình trạng này dễ làm mất cân bằng điện giải, khiến nồng độ natri (muối) và một số khoáng chất trong máu tăng lên.

Khi nồng độ natri tăng, cơ thể sẽ giải phóng hormone vasopressin - chất có vai trò giữ nước và làm co hẹp mạch máu. Sự co mạch này làm tăng áp lực của dòng máu lên thành mạch, từ đó khiến huyết áp tăng. Vì vậy, uống đủ nước có thể giúp hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng mất nước đối với huyết áp.

Bác sĩ giải đáp: Người huyết áp cao nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày? - Ảnh 1.

Uống đủ nước có thể giúp hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng mất nước đối với huyết áp

ẢNH MINH HỌA: AI

Không phải cứ uống nhiều nước là tốt!

Một khuyến nghị phổ biến là uống khoảng 6-8 ly nước mỗi ngày, tương đương khoảng 1,9 lít. Nhiều nghiên cứu cho thấy lượng nước này phù hợp với phần lớn mọi người.

Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người có thể khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, giới tính, cân nặng, khí hậu nơi sinh sống, mức độ hoạt động thể chất, tình trạng mang thai hoặc cho con bú. Ví dụ, bạn có thể cần uống nhiều nước hơn trong thời tiết nóng hoặc khi vận động và ra nhiều mồ hôi.

Để kiểm soát tốt huyết áp, điều quan trọng là duy trì sự cân bằng: Uống đủ nước nhưng không quá nhiều, tránh thiếu nước lẫn thừa nước, vì thừa nước có thể dẫn đến tình trạng quá tải dịch trong cơ thể.

Trong một số trường hợp, huyết áp tăng do cơ thể giữ quá nhiều nước. Tình trạng này được gọi là tăng thể tích máu (hypervolemia), xảy ra khi cơ thể giữ lại nhiều dịch nhưng không thể đào thải đủ. Khi tổng lượng máu tăng lên, áp lực lên thành mạch cũng tăng, từ đó dẫn đến tăng huyết áp. Một số bệnh lý thường gây ra tình trạng này gồm: Xơ gan, bệnh thận hoặc suy tim. Ngoài ra, ăn quá nhiều muối cũng có thể khiến cơ thể giữ nước và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Bác sĩ giải đáp: Người huyết áp cao nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày? - Ảnh 2.

Chế độ ăn DASH tốt cho tim mạch khuyến khích ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc

Ảnh: AI

Cách kiểm soát huyết áp cao

Uống đủ nước chỉ là một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe tim mạch. Để kiểm soát huyết áp hiệu quả, bạn có thể áp dụng thêm các biện pháp sau:

Điều chỉnh chế độ ăn: Tăng thực phẩm giàu kali, giảm muối. Chế độ ăn DASH tốt cho tim mạch khuyến khích ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Không hút thuốc: Hút thuốc làm tăng huyết áp và nguy cơ bệnh tim mạch.

Tập thể dục thường xuyên: Nên đạt ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần.

Ngủ đủ giấc: Duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm và giữ lịch ngủ đều đặn.

Hạn chế rượu bia: Uống nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp.

Kiểm soát cân nặng: Duy trì cân nặng phù hợp thông qua ăn uống và vận động.

Quản lý căng thẳng: Thiền, các bài tập chánh niệm, vận động thể chất hoặc nghe nhạc thư giãn có thể giúp giảm stress, từ đó cũng có lợi cho sức khỏe tim.

Chuyên gia: 6 món ăn sáng giúp giảm huyết áp cao

Huyết áp cao uống nước huyết áp Tim mạch chế độ ăn DASH ngủ đủ giấc Tập thể dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận