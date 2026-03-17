Người huyết áp cao nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Trong một số trường hợp, uống nước có thể giúp hạ huyết áp, đặc biệt là khi cơ thể đang bị mất nước. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy những người bị tăng huyết áp thường có xu hướng thiếu nước hơn, theo Health (Mỹ).

Uống đủ nước hỗ trợ huyết áp như thế nào?

Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu - vốn phần lớn được cấu tạo từ nước - sẽ giảm. Tình trạng này dễ làm mất cân bằng điện giải, khiến nồng độ natri (muối) và một số khoáng chất trong máu tăng lên.

Khi nồng độ natri tăng, cơ thể sẽ giải phóng hormone vasopressin - chất có vai trò giữ nước và làm co hẹp mạch máu. Sự co mạch này làm tăng áp lực của dòng máu lên thành mạch, từ đó khiến huyết áp tăng. Vì vậy, uống đủ nước có thể giúp hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng mất nước đối với huyết áp.

Uống đủ nước có thể giúp hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng mất nước đối với huyết áp

Không phải cứ uống nhiều nước là tốt!

Một khuyến nghị phổ biến là uống khoảng 6-8 ly nước mỗi ngày, tương đương khoảng 1,9 lít. Nhiều nghiên cứu cho thấy lượng nước này phù hợp với phần lớn mọi người.

Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người có thể khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, giới tính, cân nặng, khí hậu nơi sinh sống, mức độ hoạt động thể chất, tình trạng mang thai hoặc cho con bú. Ví dụ, bạn có thể cần uống nhiều nước hơn trong thời tiết nóng hoặc khi vận động và ra nhiều mồ hôi.

Cảnh báo gan nhiễm mỡ ở người trẻ

Để kiểm soát tốt huyết áp, điều quan trọng là duy trì sự cân bằng: Uống đủ nước nhưng không quá nhiều, tránh thiếu nước lẫn thừa nước, vì thừa nước có thể dẫn đến tình trạng quá tải dịch trong cơ thể.

Trong một số trường hợp, huyết áp tăng do cơ thể giữ quá nhiều nước. Tình trạng này được gọi là tăng thể tích máu (hypervolemia), xảy ra khi cơ thể giữ lại nhiều dịch nhưng không thể đào thải đủ. Khi tổng lượng máu tăng lên, áp lực lên thành mạch cũng tăng, từ đó dẫn đến tăng huyết áp. Một số bệnh lý thường gây ra tình trạng này gồm: Xơ gan, bệnh thận hoặc suy tim. Ngoài ra, ăn quá nhiều muối cũng có thể khiến cơ thể giữ nước và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.

Chế độ ăn DASH tốt cho tim mạch khuyến khích ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc

Cách kiểm soát huyết áp cao

Uống đủ nước chỉ là một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe tim mạch. Để kiểm soát huyết áp hiệu quả, bạn có thể áp dụng thêm các biện pháp sau:

Điều chỉnh chế độ ăn: Tăng thực phẩm giàu kali, giảm muối. Chế độ ăn DASH tốt cho tim mạch khuyến khích ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Không hút thuốc: Hút thuốc làm tăng huyết áp và nguy cơ bệnh tim mạch.

Tập thể dục thường xuyên: Nên đạt ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh mỗi tuần.

Ngủ đủ giấc: Duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm và giữ lịch ngủ đều đặn.

Hạn chế rượu bia: Uống nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp.

Kiểm soát cân nặng: Duy trì cân nặng phù hợp thông qua ăn uống và vận động.

Quản lý căng thẳng: Thiền, các bài tập chánh niệm, vận động thể chất hoặc nghe nhạc thư giãn có thể giúp giảm stress, từ đó cũng có lợi cho sức khỏe tim.