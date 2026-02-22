Thói quen hằng ngày âm thầm làm tăng huyết áp

Các yếu tố như giấc ngủ, căng thẳng, ăn uống, cân nặng và việc sử dụng chất kích thích đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp.

Nếu không điều chỉnh kịp thời, huyết áp có xu hướng tăng dần và trở thành bệnh lý mạn tính, theo tờ Hindustan Times.

Theo ông Kunal Sood, bác sĩ gây mê và điều trị đau can thiệp tại Mỹ, huyết áp thường tăng từ từ do những thói quen hằng ngày tác động lên hormone căng thẳng, nhịp sinh học và trương lực mạch máu.

Ngủ dưới 7 giờ, đặc biệt chỉ 5 đến 6 giờ vào ban đêm, có thể khiến huyết áp cao hơn Ảnh: AI

Ngủ không đủ giấc

Ông Sood cho biết ngủ dưới 7 giờ, đặc biệt chỉ 5 đến 6 giờ, có thể khiến huyết áp cao hơn.

Thiếu ngủ làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, khiến cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng. Huyết áp ban đêm không giảm như bình thường, trong khi hormone cortisol tiếp tục tăng. Tình trạng này kéo dài làm huyết áp trung bình trong ngày cao hơn và tăng nguy cơ tăng huyết áp mạn tính.

Giấc ngủ ngắn cũng làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Khi đồng hồ sinh học bị xáo trộn, khả năng điều hòa huyết áp theo chu kỳ ngày đêm suy giảm, khiến tim và mạch máu phải hoạt động nhiều hơn.

Căng thẳng kéo dài

Khi căng thẳng kéo dài, nồng độ cortisol luôn duy trì ở mức cao. Ông Sood cho biết sự kích hoạt liên tục của hệ thần kinh giao cảm và trục hạ đồi tuyến yên thượng thận làm huyết áp tăng. Hệ quả là huyết áp trung bình trong 24 giờ cao hơn bình thường. Huyết áp ban đêm giảm ít hơn so với người không căng thẳng. Mạch máu phản ứng mạnh hơn với các kích thích, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp trong tương lai.

Căng thẳng kéo dài còn ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt khác như ăn uống thất thường, ngủ kém và lệ thuộc vào chất kích thích.

Căng thẳng kéo dài cũng ảnh hưởng đến huyết áp Ảnh: AI

Ăn tối muộn

Thói quen ăn muộn vào ban đêm làm rối loạn cơ chế điều hòa huyết áp của cơ thể. Theo đó, ăn tối muộn ảnh hưởng đến cách thận điều chỉnh cân bằng natri và làm giảm độ nhạy insulin.

Năng lượng nạp nhiều vào buổi tối liên quan đến huyết áp ban đêm cao hơn. Chất lượng giấc ngủ cũng kém hơn, từ đó làm tăng nguy cơ tăng huyết áp về lâu dài.

Khi cơ thể phải tiêu hóa thức ăn vào thời điểm cần nghỉ ngơi, hệ tim mạch không được thư giãn đầy đủ. Tình trạng này nếu kéo dài khiến huyết áp khó giảm vào ban đêm và tăng dần theo thời gian.

Vòng eo lớn

Mỡ tích tụ ở vùng bụng có hoạt tính chuyển hóa mạnh và liên quan chặt chẽ đến huyết áp cao. Mỡ nội tạng làm tăng hoạt động của hệ renin angiotensin, tăng trương lực giao cảm và gây giữ natri tại thận. Đồng thời, tình trạng viêm và rối loạn chức năng nội mô cũng gia tăng, khiến mạch máu kém đàn hồi.

So với cân nặng toàn thân, chu vi vòng eo phản ánh nguy cơ tăng huyết áp rõ ràng hơn. Vòng eo ngày càng lớn là dấu hiệu cho thấy hệ tim mạch đang chịu áp lực âm thầm.

Lệ thuộc caffeine

Caffeine có thể làm huyết áp tăng ngay sau khi sử dụng do kích thích hệ thần kinh giao cảm. Theo ông Sood, cho biết dù cơ thể có thể hình thành sự dung nạp, việc dùng caffeine liều cao hoặc vào buổi tối vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Caffeine làm rối loạn giấc ngủ, khiến thời gian ngủ ngắn hơn và chất lượng ngủ giảm. Khi thiếu ngủ, trương lực giao cảm duy trì ở mức cao, làm huyết áp khó kiểm soát.