Rượu, bia ngày tết ảnh hưởng tới thuốc điều trị tăng huyết áp như thế nào?

Theo bác sĩ Thanh Huyền, Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng, ẩn sau sự hấp dẫn của mâm cơm ngày tết là những nguy cơ "vô hình" có thể khiến huyết áp tăng đột biến, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với những người có bệnh nền hoặc người cao tuổi.

Ngày tết, người bệnh tăng huyết áp cần theo dõi sức khỏe, duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tránh uống rượu, bia ẢNH: LIÊN CHÂU

Trong đó, muối trong các món ăn truyền thống được ví như "sát thủ thầm lặng". Bởi thực phẩm chế biến sẵn, bảo quản lâu như bánh chưng, giò chả, lạp xưởng, thịt đông, xúc xích có hàm lượng muối khá cao. Mâm cỗ ngày tết với rất nhiều loại nước chấm, gia vị đậm đặc như nước mắm, tương đen, xì dầu… đều chứa hàm lượng muối rất cao. Hay các món muối chua như dưa hành, củ kiệu…là "ổ muối".

Người cao huyết áp chỉ nên ăn dưới 5 gam muối/ngày. Trong khi các món ăn ngày tết đều chứa lượng muối rất cao, do đó, cần giảm lượng muối trong quá trình nêm nếm thức ăn, hạn chế sử dụng đồ muối chua hay thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời ưu tiên các món luộc, hấp để cảm nhận vị ngọt tự nhiên và giảm tải cho mạch máu; giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Chủ động ăn nhạt hơn, tăng cường sử dụng gia vị từ thảo mộc như gừng, sả, tiêu, chanh để vẫn có được vị ngon, mà không phụ thuộc "đậm vị" từ muối.

Rượu, bia làm mất tác dụng của thuốc huyết áp

Bác sĩ Huyền cũng lưu ý, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp gây tăng huyết áp tức thì; kích thích hệ thần kinh giao cảm, co mạch và làm tim đập nhanh hơn. Nguy hiểm hơn, rượu bia còn có thể tương tác với thuốc điều trị cao huyết áp, làm mất tác dụng điều trị của thuốc.

Do vậy, tốt nhất là không uống rượu bia, nếu uống thì cần rất hạn chế, không uống liên tục nhiều ngày liền. Hãy thay bằng nước lọc, trà nhạt hay trái cây, nước trái cây không đường.

Rau xanh và trái cây cung cấp kali, chất xơ và chất chống ô xy hóa giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Do vậy, mỗi bữa nên có từ 1 - 2 món rau xanh; ưu tiên luộc, salad hay nấu canh. Ăn trái cây tươi như bưởi, cam, táo… thay vì ăn bánh kẹo nhiều.

"Ngọt ngào nhưng nguy hiểm, đó là các loại bánh mứt kẹo, nước ngọt có ga. Nếu tiêu thụ quá nhiều đường trong dịp tết không chỉ dẫn đến tăng cân, một yếu tố làm trầm trọng thêm tăng huyết áp mà còn gây rối loạn chuyển hoá, kháng insulin… gián tiếp tác động xấu đến hệ tim mạch", chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo.

Ngoài ra, cà phê, trà đặc, là những đồ uống có thể gây kích thích, mất ngủ và tăng nhịp tim dẫn đến tăng huyết áp ở một số người nhạy cảm.

