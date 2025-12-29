Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho nhóm ưu tiên

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số; phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia ngày càng được mở rộng. Số bác sĩ đạt 15 người/10.000 dân, số giường bệnh đạt 34,5 giường/10.000 dân; tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế vượt 90%; tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 74,8 tuổi.

Đó là số liệu được Bộ Y tế công bố chiều 29.12, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Từ 2026 khám sức khỏe định kỳ miễn phí được thực hiện với các nhóm ưu tiên ẢNH: TRÚC NHƯ

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, năm 2026, ngành y tế đẩy mạnh cải cách tài chính y tế, phát triển chính sách bảo hiểm y tế tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng quyền lợi phù hợp với thay đổi mô hình bệnh tật, khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Về mở rộng quyền lợi, giảm gánh nặng chi trả cho người bệnh với các thuốc điều trị chi phí lớn, theo Vụ Bảo hiểm (Bộ Y tế), dự kiến trong quý 1/2026 bổ sung khoảng 80 thuốc, sinh phẩm mới trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán, gồm các thuốc điều trị bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp, ung thư, chống nhiễm khuẩn… Nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch dự kiến đứng đầu về số lượng được bổ sung trong danh mục này, với 28 thuốc.

Về khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên và triển khai chính sách miễn viện phí theo lộ trình, trước mắt, từ 2026, ưu tiên các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người thu nhập thấp trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho rằng, ngành Y tế cần tập trung xây dựng các dự án luật quan trọng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; trình ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật mới được Quốc hội thông qua; có cơ chế, giải pháp hiệu quả huy động sự tham gia thực chất, hiệu quả hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân, các nguồn lực xã hội y tế tư nhân…

Triển khai chuyển đổi số một cách thực chất. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống y tế; đặc biệt là trạm y tế xã, phường.

Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...