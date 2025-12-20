Lộ trình miễn viện phí và tăng quyền lợi BHYT: Thay đổi quan trọng từ 2026

Theo Bộ Y tế, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được Quốc hội thông qua, trong đó có một số quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Trừ quy định về miễn viện phí và triển khai khám sàng lọc, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026.

Người dân sẽ được miễn viện phí mức cơ bản theo lộ trình ẢNH: LIÊN CHÂU

Cụ thể, người tham gia BHYT là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Đồng thời, tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cho những người hưởng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và một số trường hợp cần ưu tiên khác.

Cũng theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 1.1.2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ BHYT và việc tăng mức đóng BHYT. Chính phủ sẽ quy định đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; danh mục bệnh và lộ trình thực hiện chi từ quỹ BHYT cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, đảm bảo phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT từ năm 2027.

Quốc hội định hướng tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói BHYT, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ BHYT và thực hiện BHYT bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Liên quan chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, nghị quyết nêu rõ bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Nếu không thuộc các khu vực trên sẽ được hưởng mức tối thiểu 70%.

Nghị quyết đã bổ sung các quy định về hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong lĩnh vực y tế; quy định về cho phép cơ sở y tế được quyết định mức trích lập quỹ bổ sung thu nhập, tạo hành lang pháp lý cho việc vận động, thu hút nguồn lực cho các hoạt động y tế...