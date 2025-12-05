Thẻ BHYT của người hưởng lương hưu có được tự động gia hạn?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội cho biết, người tham gia BHXH khi về hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu. Mức hưởng quyền lợi BHYT với người hưởng lương hưu lên tới 95% chi phí khám, chữa bệnh.

Người được hưởng lương hưu không cần đến cơ quan BHXH để làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT ẢNH: T.N

Từ ngày 1.6.2025, thực hiện chuyển đổi số, cơ quan BHXH không cấp thẻ BHYT bản giấy. Người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID, VneID, CCCD gắn chip để đi khám, chữa bệnh… Người đã được cấp thẻ BHYT giấy còn hạn vẫn có thể dùng để khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, gần đây, một số người hưởng lương hưu lo lắng trước thông tin BHYT trên ứng dụng VneID ghi ngày hết hiệu lực là 31.12.2025.

Cơ quan BHXH khẳng định, thẻ BHYT cấp cho người được hưởng lương hưu là miễn phí suốt quá trình hưởng lương hưu, được hệ thống dữ liệu của cơ quan BHXH tự động gia hạn, người được hưởng lương hưu không cần đến cơ quan BHXH để làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT.

Để sử dụng ứng dụng VNeID hoặc VssID thay cho thẻ BHYT giấy, người dân có thể tự tích hợp thẻ BHYT vào các ứng dụng này theo các bước đơn giản. Để tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, trước tiên, người dân cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID.

Sau đó, mở ứng dụng và đăng nhập, chọn mục "ví giấy tờ", rồi chọn "tích hợp thông tin". Tiếp theo, chọn tạo mới yêu cầu và nhập số thẻ BHYT cùng thông tin đơn vị cấp thẻ để hoàn tất việc tích hợp.

Về ứng dụng VssID, hầu hết tài khoản đã được xác thực với dữ liệu về dân cư, cập nhật số CCCD. Với tài khoản chưa được cập nhật, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để cập nhật số CCCD hay mã số định danh cá nhân.

Trong quá trình cập nhật dữ liệu, nếu có khó khăn người dân có thể liên hệ với BHXH thành phố Hà Nội, BHXH cơ sở trên địa bàn để được hỗ trợ.

Hiện có một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan BHXH gọi điện thoại yêu cầu gia hạn thẻ BHYT, cung cấp căn cước công dân, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID – BHXH số hoặc tích hợp thẻ BHYT vào CCCD; qua đó nhằm chiếm đoạt tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

BHXH TP.Hà Nội khẳng định, cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện thoại, nhắn tin kết bạn qua ứng dụng Zalo hay gửi đường link, mã QR code để yêu cầu người tham gia, người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT cung cấp CCCD, thông tin cá nhân để cập nhật trên ứng dụng VssID - BHXH số, VNeID hoặc tích hợp thẻ BHYT vào CCCD.

Khi có nhu cầu cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân, đề nghị đơn vị, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trực tiếp liên hệ BHXH TP.Hà Nội, BHXH cơ sở để được hỗ trợ và có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, trên ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch, tương tác của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức nêu trên đều không mất phí.