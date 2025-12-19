Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Y dược TP.HCM bổ nhiệm chức danh PGS cho Thứ trưởng Bộ Y tế

Hà Ánh
Hà Ánh
19/12/2025 16:30 GMT+7

Trong 29 người được bổ nhiệm chức danh GS và PGS năm 2025 tại Trường ĐH Y dược TP.HCM, có Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trường ĐH Y dược TP.HCM bổ nhiệm chức danh PGS cho Thứ trưởng Bộ Y tế - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2025 tại Trường ĐH Y dược TP.HCM

ảnh: ump

Trường ĐH Y dược TP.HCM tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2025 hôm 15.12. Theo đó, trường thực hiện bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 29 người được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn đợt này.

Cụ thể, 2 người được bổ nhiệm chức danh GS gồm: GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, Trưởng bộ môn phẫu thuật lồng ngực và tim mạch Trường Y; GS-TS-BS Phạm Văn Khoa, Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt, Trưởng bộ môn chữa răng-nội nha, khoa Răng-Hàm-Mặt.

Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng bổ nhiệm chức danh PGS cho 27 người. Đáng chú ý trong đó có PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên thỉnh giảng bộ môn nội tổng quát Trường Y (thuộc Trường ĐH Y dược TP.HCM).

Bên cạnh đó còn có PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, giảng viên thỉnh giảng bộ môn nội tổng quát Trường Y; PGS-TS-BS Mai Phan Tường Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, giảng viên thỉnh giảng bộ môn ngoại tổng quát Trường Y.

Nhiều TS-BS khác được bổ nhiệm chức danh PGS hiện là phó hiệu trưởng trường thành viên, trưởng khoa các bệnh viện, trưởng khoa, trưởng bộ môn, giảng viên trong trường...

Theo quy định, căn cứ trên quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các cơ sở đào tạo thực hiện việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại đơn vị. Theo đó, cơ sở đào tạo thông báo công khai số lượng GS, PGS ở ngành mà đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm theo quy định, nhà giáo có nguyện vọng được bổ nhiệm nộp hồ sơ tại cơ sở đào tạo.

Sau đó, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH căn cứ vào nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS đề nghị của khoa, bộ môn và ý kiến của Hội đồng khoa học của cơ sở, ra quyết định bổ nhiệm chức danh GS hoặc PGS cho các nhà giáo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn rồi báo cáo lên thủ trưởng cơ quan chủ quản cơ sở đào tạo và Bộ trưởng GD-ĐT. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các GS, PGS đã được bổ nhiệm.

