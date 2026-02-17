Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tết ăn nhiều món kho mặn: Cách ‘cứu nguy’ cho người huyết áp cao

Ngọc Quý
17/02/2026 08:11 GMT+7

Mâm cơm ngày tết thường có các món đậm đà như cá kho, thịt kho hay dưa mắm. Các món này ngon miệng nhưng nếu thiếu kiểm soát, người bị huyết áp cao dễ đối mặt với tình trạng huyết áp tăng do nạp muối quá nhiều.

Muối chứa rất nhiều natri, loại khoáng chất rất quan trọng với chức năng cân bằng dịch trong cơ thể. Khi nạp nhiều natri, cơ thể sẽ giữ nước lại để duy trì cân bằng nồng độ muối trong máu. Hệ quả là làm huyết áp tăng lên, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Về quê ăn nhiều món kho mặn: cách ‘cứu nguy’ cho người huyết áp cao - Ảnh 1.

Chuối, cam, trái bơ, rau lá xanh đều là những món giàu kali tự nhiên

ẢNH: AI

Nếu đã lỡ ăn nhiều muối, trong 24 giờ sau đó, người bị huyết áp cao hãy áp dụng những cách sau:

Uống đủ nước

Có thể nhiều người nghĩ phải uống thật nhiều nước để đào thải muối. Thực tế không hẳn như vậy. Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn không giúp đào thải muối nhanh hơn, thậm chí có thể gây rối loạn điện giải nếu uống quá mức.

Cách an toàn hơn là uống nước đều đặn trong ngày, theo cảm giác khát. Uống từng ngụm nhỏ, chia thành nhiều lần. Người bị huyết áp cao và đang dùng thuốc không nên tự ý thay đổi lượng nước uống vào quá nhiều nếu chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn chế đồ uống có cồn

Trong 24 giờ tiếp theo, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tránh các loại nước súp đóng gói, nước hầm sẵn hoặc nước chấm vì chúng có thể chứa thêm muối. Đồ uống có cồn cũng không nên dùng.

Tăng thực phẩm giàu kali

Kali là khoáng chất giúp cân bằng tác động của natri trong cơ thể. Các thực phẩm như chuối, cam, khoai lang, trái bơ, rau lá xanh đều chứa kali tự nhiên.

Tuy nhiên, những người bị huyết áp cao đang dùng thuốc giữ kali hoặc có bệnh thận thì ăn quá nhiều thực phẩm giàu kali có thể nguy hiểm. Trong trường hợp này, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi điều chỉnh chế độ ăn.

Ăn nhẹ, nhiều rau, tránh thêm muối

Sau một bữa ăn mặn, các bữa tiếp theo nên đơn giản và ít gia vị hơn. Ưu tiên rau luộc, canh nhạt, trái cây tươi, protein nạc. Nguyên nhân là do ăn mặn khiến cơ thể giữ nước vì dư natri. Ăn nhạt ở các bữa sau giúp thận đào thải bớt natri và giảm áp lực lên mạch máu.

Vận động nhẹ giúp điều hòa huyết áp

Đi bộ nhẹ nhàng 15-30 phút có thể giúp tăng lưu thông máu và kích thích cơ thể điều hòa dịch tốt hơn. Khi vận động, tuần hoàn được cải thiện và góp phần điều hòa huyết áp. Không cần tập luyện cường độ cao. Thậm chí, chỉ cần đứng dậy đi lại thường xuyên thay vì ngồi một chỗ cũng đã có lợi, theo Verywell Health.

