Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người huyết áp cao trên 50 tuổi: 3 thói quen buổi sáng giúp cứu mạch máu não

Ngọc Quý
Ngọc Quý
07/02/2026 00:09 GMT+7

Người trên 50 tuổi bị huyết áp cao cần chú ý đến các thói quen buổi sáng. Đây là thời điểm huyết áp dễ biến động mạnh nhất trong ngày.

Sau một đêm ngủ, cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, hoóc môn căng thẳng tăng lên và huyết áp có xu hướng tăng. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người huyết áp cao trên 50 tuổi: 3 thói quen buổi sáng giúp cứu mạch máu não - Ảnh 1.

Khi thức dậy, người lớn tuổi nên ngồi dậy chậm rãi, ngồi trên giường vài phút rồi mới đứng lên để tránh bị choáng do hạ huyết áp tư thế đứng

ẢNH: AI

Ở người khỏe mạnh, mức tăng này nằm trong giới hạn an toàn. Nhưng ở người bị huyết áp cao, huyết áp buổi sáng có thể tăng cao hơn bình thường. Nếu tình trạng này xảy ra lặp đi lặp lại trong thời gian dài thì thành mạch máu, nhất là các mạch máu nhỏ trong não, có thể chịu áp lực lớn liên tục. Qua thời gian, mạch máu sẽ bị tổn thương, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Thực hiện một số thói quen sau vào buổi sáng có thể giảm tác động này, nhờ đó bảo vệ sức khỏe não bộ tốt hơn.

Uống thuốc huyết áp vào buổi sáng

Với người trên 50 tuổi bị huyết áp cao và đang dùng thuốc, thói quen uống thuốc đều đặn vào buổi sáng sẽ giúp kiểm soát huyết áp tốt. Các nghiên cứu cho thấy thói quen này có thể giúp giảm rõ rệt nguy cơ đột quỵ và suy giảm nhận thức.

Vấn đề mà người bệnh thường gặp không phải thiếu thuốc mà là quên thuốc hoặc uống không đúng giờ. Cách tốt là nên gắn việc uống thuốc với một thói quen cố định buổi sáng, chẳng hạn ngay sau khi vệ sinh cá nhân. Nếu cảm thấy choáng váng hoặc mệt sau khi uống thuốc, người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc mà cần trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh liều hoặc chọn loại thuốc phù hợp hơn.

Ăn sáng hợp lý

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết, điện giải và huyết áp. Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng quá mặn có thể khiến huyết áp dao động mạnh hơn trong buổi sáng.

Các hướng dẫn dinh dưỡng cho người huyết áp cao đều khuyến cáo ăn nhiều rau quả, giảm muối và ưu tiên thực phẩm ít chế biến.

Tránh đứng dậy quá nhanh

Ở người lớn tuổi, đặc biệt là người đang dùng thuốc hạ huyết áp, đứng dậy đột ngột vào buổi sáng có thể gây hạ huyết áp tư thế. Tình trạng này làm giảm tạm thời lượng máu lên não, gây chóng mặt, choáng váng và tăng nguy cơ té ngã.

Thói quen đơn giản nhưng hiệu quả là khi thức dậy, hãy ngồi dậy chậm rãi, ngồi trên giường vài phút rồi mới đứng lên. Nếu thường xuyên bị chóng mặt khi đứng, cần báo bác sĩ để được đánh giá và điều chỉnh điều trị, theo Healthline.

Tin liên quan

3 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người huyết áp cao

3 thói quen buổi sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người huyết áp cao

Buổi sáng, sau khi thức dậy là lúc huyết áp có xu hướng tăng cao một cách tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu huyết áp buổi sáng tăng quá cao, nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên rõ rệt.

Khám phá thêm chủ đề

Huyết áp cao 50 tuổi mạch máu não Đột quỵ Mạch máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận