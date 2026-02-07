Người huyết áp cao trên 50 tuổi: 3 thói quen buổi sáng giúp cứu mạch máu não

Sau một đêm ngủ, cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, hoóc môn căng thẳng tăng lên và huyết áp có xu hướng tăng. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi thức dậy, người lớn tuổi nên ngồi dậy chậm rãi, ngồi trên giường vài phút rồi mới đứng lên để tránh bị choáng do hạ huyết áp tư thế đứng ẢNH: AI

Ở người khỏe mạnh, mức tăng này nằm trong giới hạn an toàn. Nhưng ở người bị huyết áp cao, huyết áp buổi sáng có thể tăng cao hơn bình thường. Nếu tình trạng này xảy ra lặp đi lặp lại trong thời gian dài thì thành mạch máu, nhất là các mạch máu nhỏ trong não, có thể chịu áp lực lớn liên tục. Qua thời gian, mạch máu sẽ bị tổn thương, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Thực hiện một số thói quen sau vào buổi sáng có thể giảm tác động này, nhờ đó bảo vệ sức khỏe não bộ tốt hơn.

Uống thuốc huyết áp vào buổi sáng

Với người trên 50 tuổi bị huyết áp cao và đang dùng thuốc, thói quen uống thuốc đều đặn vào buổi sáng sẽ giúp kiểm soát huyết áp tốt. Các nghiên cứu cho thấy thói quen này có thể giúp giảm rõ rệt nguy cơ đột quỵ và suy giảm nhận thức.

Vấn đề mà người bệnh thường gặp không phải thiếu thuốc mà là quên thuốc hoặc uống không đúng giờ. Cách tốt là nên gắn việc uống thuốc với một thói quen cố định buổi sáng, chẳng hạn ngay sau khi vệ sinh cá nhân. Nếu cảm thấy choáng váng hoặc mệt sau khi uống thuốc, người bệnh không nên tự ý bỏ thuốc mà cần trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh liều hoặc chọn loại thuốc phù hợp hơn.

Ăn sáng hợp lý

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết, điện giải và huyết áp. Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng quá mặn có thể khiến huyết áp dao động mạnh hơn trong buổi sáng.

Các hướng dẫn dinh dưỡng cho người huyết áp cao đều khuyến cáo ăn nhiều rau quả, giảm muối và ưu tiên thực phẩm ít chế biến.

Tránh đứng dậy quá nhanh

Ở người lớn tuổi, đặc biệt là người đang dùng thuốc hạ huyết áp, đứng dậy đột ngột vào buổi sáng có thể gây hạ huyết áp tư thế. Tình trạng này làm giảm tạm thời lượng máu lên não, gây chóng mặt, choáng váng và tăng nguy cơ té ngã.

Thói quen đơn giản nhưng hiệu quả là khi thức dậy, hãy ngồi dậy chậm rãi, ngồi trên giường vài phút rồi mới đứng lên. Nếu thường xuyên bị chóng mặt khi đứng, cần báo bác sĩ để được đánh giá và điều chỉnh điều trị, theo Healthline.