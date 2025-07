Đột quỵ: 'Thời gian vàng', sơ cấp cứu đúng cách

Cấp cứu kịp thời, sơ cứu đúng cách

Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết theo Hiệp hội Đột quỵ châu Âu và tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO), “thời gian vàng” để cứu chữa đối với người bị đột quỵ là trong vòng 3-4,5 giờ đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng. “Trong khoảng thời gian này, bác sĩ có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết giúp tái thông mạch máu bị tắc nghẽn đối với trường hợp nhồi máu não, hoặc can thiệp cầm máu đối với trường hợp xuất huyết não. Nếu để lâu hơn, cơ hội hồi phục của bệnh nhân sẽ giảm nhanh, thậm chí nguy cơ tàn tật vĩnh viễn tăng cao”, bác sĩ Nhất Duy nói.

Thời gian vàng để chữa trị tối ưu đột quỵ là 3-4,5 giờ đầu tiên ẢNH: AI

Cũng theo bác sĩ Nhất Duy, điều quan trọng nhất khi phát hiện người bị đột quỵ là gọi cấp cứu ngay lập tức. Trong thời gian chờ xe cấp cứu, mọi người có thể thực hiện một số thao tác sau:

Đặt người bệnh nằm nghiêng sang một bên (nếu có nôn ói) để tránh bị sặc dịch ói vào phổi.

Giữ đường thở thông thoáng.

Nới lỏng quần áo, không để người bệnh đông cứng tư thế.

Quan sát và ghi nhớ thời điểm xuất hiện triệu chứng đầu tiên - rất quan trọng cho bác sĩ quyết định điều trị.

Không cho người bệnh ăn, uống bất cứ thứ gì.

Không tự ý cho người bệnh uống thuốc, kể cả thuốc huyết áp hay các loại thuốc truyền miệng. Việc làm này có thể gây nguy hiểm, làm tình trạng nặng hơn hoặc gây sặc.

Không di chuyển người bệnh bằng xe máy hoặc cố gắng tự lái xe đưa đi bệnh viện - dễ làm nặng thêm tình trạng tổn thương não.

Chủ động phòng ngừa đột quỵ

Để đề phòng đột quỵ, nhất là ở người trẻ hiện nay, có thể bắt đầu đơn giản bằng cách thay đổi lối sống.

Dinh dưỡng hợp lý: Giảm muối, tăng cường chất xơ và rau xanh, hạn chế thức ăn nhanh và mỡ động vật.

Tập thể dục cường độ trung bình ít nhất 150 phút/tuần, duy trì cân nặng lý tưởng phòng đột quỵ Ảnh: AI

Hoạt động thể chất đều đặn: Tập thể dục cường độ trung bình ít nhất 150 phút/tuần, duy trì cân nặng lý tưởng.

Kiểm soát thói quen xấu: Hạn chế rượu bia, ngưng hút thuốc lá, tránh căng thẳng.

Kiểm soát các bệnh lý khác: Khi có các bệnh lý nền có biến chứng gây đột quỵ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành…, cần tuân thủ điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Người chưa mắc các bệnh lý nền cũng cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ mắc bệnh nếu có.

Theo bác sĩ Nhất Duy, bên cạnh y học hiện đại, y học cổ truyền cũng có thể giúp để phòng ngừa đột quỵ bằng cách điều hòa tạng phủ, cân bằng âm dương và lưu thông khí huyết.

Tuy nhiên, phương pháp này đóng vai trò hỗ trợ, nâng cao thể trạng và nên được phối hợp; không thay thế phác đồ điều trị của y học hiện đại đối với các bệnh nền đã được chẩn đoán.

Một số dược liệu có thể được sử dụng dưới dạng trà hãm hoặc món ăn bài thuốc hằng ngày để hỗ trợ lưu thông khí huyết, an thần và ổn định các chỉ số cơ thể:

Đan sâm: Hoạt huyết, hóa ứ, làm thông thoáng lòng mạch, cải thiện tuần hoàn máu.

Tam thất: Vừa có tác dụng bổ huyết, vừa giúp hóa giải các cục huyết ứ nhỏ, tốt cho tim mạch.

Hoa hòe: Chứa nhiều rutin, làm bền thành mạch, giảm nguy cơ vỡ mạch máu, đặc biệt tốt cho người có huyết áp cao.

Sơn tra (táo gai): Giúp tiêu thực, hóa tích, hỗ trợ hạ mỡ máu và ổn định huyết áp ở mức độ nhẹ.

Câu đằng: Bình Can, tức phong, an thần, giúp giảm các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do Can dương vượng.

“Cần lưu ý rằng mọi sự can thiệp bằng dược liệu y học cổ truyền cần được thăm khám và tư vấn bởi các bác sĩ y học cổ truyền có chuyên môn để đảm bảo an toàn và hiệu quả”, bác sĩ Nhất Duy nhấn mạnh.