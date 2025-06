Kỹ thuật đột phá có thể cứu bệnh nhân đột quỵ hiệu quả đến 90%

Tuy nhiên, các phương pháp hiện tại chỉ loại bỏ cục máu đông đạt hiệu quả khoảng 50% và thất bại hoàn toàn trong khoảng 15% trường hợp.

Giờ đây, trong nghiên cứu mới mang tính đột phá vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature, các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ vừa phát minh ra phương pháp điều trị đột quỵ mới có thể đạt hiệu quả tới 90% so với phương pháp hiện tại, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Đối với việc điều trị đột quỵ do cục máu đông chặn mạch máu đến não, thì thời gian là rất quan trọng ẢNH MINH HỌA: AI

Các chuyên gia tại Trường kỹ thuật Stanford Engineering thuộc Đại học Stanford đã phát minh một thiết bị có thể loại bỏ cục máu đông tốt hơn nhiều so với các kỹ thuật hiện có, loại bỏ cục máu đông nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.

Đây là phát minh của nhóm nghiên cứu do chuyên gia Ruike Renee Zhao, Giáo sư kỹ thuật cơ khí và Phó giáo sư Jeremy Heit, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp thần kinh tại Đại học Stanford, dẫn đầu. Các tác giả đã loại bỏ cục máu đông bằng cách đưa một thiết bị quay siêu nhỏ vào mạch máu, thiết bị này di động có thể bơi tự do qua các mạch máu để loại bỏ cục máu đông, gọi là máy quay milli-spinner.

Cục máu đông hình thành khi protein fibrin kết hợp với các tế bào hồng cầu tạo thành một khối dính.

Máy quay milli-spinner tiếp cận cục máu đông thông qua ống thông, rỗng dài, quay nhanh, tạo ra lực hút cục bộ gần cục máu đông. Máy sử dụng hai lực - lực nén và lực cắt - để cuộn các sợi fibrin thành một quả bóng nhỏ gọn mà không làm vỡ chúng, và loại bỏ cục máu đông một cách an toàn.

"Thật không thể tin được! Kỹ thuật đột phá này sẽ cải thiện đáng kể khả năng cứu bệnh nhân", Phó giáo sư Heit cho biết.

Khắc phục hoàn toàn nhược điểm của phương pháp hiện tại

Các nhà khoa học vừa phát minh ra phương pháp điều trị đột quỵ mới mới có thể đạt hiệu quả hơn hẳn phương pháp hiện tại ẢNH MINH HỌA: AI

Hiện việc loại bỏ cục máu đông được thực hiện bằng cách đưa một ống mỏng vào mạch máu để hút cục máu đông ra hoặc dùng lưới kim loại để "bắt" các cục máu đông.

Tuy nhiên, phương pháp hiện tại có 2 nhược điểm chưa giải quyết được:

Một là tỷ lệ thành công thấp - chỉ 50% sau lần thực hiện đầu tiên, thậm chí có tới 15% trường hợp thất bại hoàn toàn sau nhiều lần cố gắng loại cục máu đông, và đối với những cục máu đông rắn, khó xử lý nhất thì kỹ thuật hiện tại chỉ loại bỏ được khoảng 11%.

Trong khi đó, phương pháp mới đạt hiệu quả đến 90% trong lần thực hiện đầu tiên, và ngay cả với cục máu đông rắn khó xử lý, thì phương pháp mới có thể làm thông động mạch đạt hiệu quả đến 90%.

Hai là, phương pháp cũ không thể giảm kích thước cục máu đông, mà chỉ làm biến dạng và làm vỡ cục máu đông để loại bỏ. Các cục máu đông có thể vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ và kẹt ở những vị trí khó tiếp cận.

Về vấn đề này, Giáo sư Zhao, nhấn mạnh: Ưu điểm của máy quay milli-spinner là có thể nén rất nhỏ các cục máu đông bằng cách áp dụng lực nén và lực cắt, cho phép chúng dễ dàng được loại bỏ mà không bị vỡ ra. Cô giải thích: Thể tích cục máu đông có thể giảm xuống còn 5% kích thước ban đầu. Đồng thời, các tế bào hồng cầu được giải phóng ra khỏi các sợi fibrin, chảy vào mạch máu, theo Scitech Daily.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ hiện đang nghiên cứu một thiết bị quay siêu nhỏ di động có thể bơi tự do qua các mạch máu để loại bỏ cục máu đông. Giáo sư Zhao cho biết: Thiết bị này còn có thể có tiềm năng loại bỏ sỏi thận.

Nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bị mới sẽ sớm được chấp thuận để điều trị cho bệnh nhân. Họ có kế hoạch thành lập công ty để thương mại hóa công nghệ và lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng trong tương lai gần.