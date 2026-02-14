Tết bận rộn, quên thuốc huyết áp: Khi nào cần lo lắng?

Với những người bệnh đã kiểm soát huyết áp ổn định thì trong đa số trường hợp, bỏ lỡ một liều đơn lẻ hiếm khi gây biến cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể chủ quan, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Quên uống một liều thuốc trị huyết áp cao thường sẽ không khiến huyết áp biến động mạnh ẢNH: AI

Thuốc hạ huyết áp hoạt động bằng cách duy trì áp lực máu ở mức an toàn và liên tục. Khi uống đều đặn, nồng độ thuốc trong máu ổn định, giúp giảm áp lực lên thành mạch và tim, từ đó phòng ngừa biến chứng lâu dài như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay suy thận.

Do đó, tuân thủ điều trị đóng vai trò quan trọng. Nếu thường xuyên quên thuốc, huyết áp có thể dao động thất thường, làm giảm hiệu quả bảo vệ tim mạch.

Khi quên uống một liều, tác động của điều này phụ thuộc vào loại thuốc đang sử dụng. Một số thuốc có thời gian tác dụng dài, nghĩa là hiệu lực vẫn còn duy trì sau 24 giờ.

Do đó, trong nhiều trường hợp, huyết áp không phản ứng mạnh chỉ vì một lần quên thuốc. Tuy nhiên, việc quên thuốc lặp lại hoặc ngưng thuốc đột ngột có thể làm tăng nguy cơ mất kiểm soát huyết áp.

Có nên uống gấp đôi liều để bù?

Người bị huyết áp cao cũng cần lưu ý cách xử lý khi phát hiện quên thuốc. Các chuyên gia khuyến cáo không nên uống gấp đôi liều để bù. Uống gấp đôi có thể làm huyết áp tụt quá mức, gây chóng mặt hoặc ngất xỉu. Nếu nhớ ra sớm và còn cách xa thời điểm uống liều kế tiếp, hãy uống ngay liều đã quên. Nhưng nếu đã gần đến giờ uống tiếp theo, nên bỏ qua liều cũ và tiếp tục theo lịch bình thường.

Tình huống sẽ đáng lo hơn nếu quên nhiều liều liên tiếp. Khi đó, hiệu quả kiểm soát huyết áp giảm rõ rệt và nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch có thể tăng lên. Trong trường hợp này, người bệnh nên liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn, đặc biệt nếu có tiền sử bệnh tim, đột quỵ hoặc suy thận.

Trong thời gian theo dõi tại nhà, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường thì cần gọi cấp cứu ngay. Những dấu hiệu này thường là đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, đau đầu dữ dội. Chúng có thể là triệu chứng của biến cố tim mạch cấp tính như đau tim, đột quỵ.

Nếu chỉ thấy huyết áp tăng nhẹ hoặc hơi nhức đầu, người bệnh có thể đo huyết áp và trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn. Để hạn chế quên thuốc, có thể dùng hộp chia thuốc theo ngày, đặt báo thức hoặc gắn việc uống thuốc với một thói quen cố định như sau bữa sáng, theo Medical News Today.